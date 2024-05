Chiusa di Pesio, ecco la squadra del candidato sindaco Diego Bottasso

Come annunciato nei mesi scorsi, Diego Bottasso, 38 anni, si candida sindaco a Chiusa di Pesio.

Così dichiara: “Nei mesi scorsi, con grande entusiasmo ed impegno, ho maturato l’intenzione di candidarmi sindaco, supportato da un gruppo di amici con i quali da sempre condividiamo molte attività al servizio del nostro Paese.

Questa è una sfida importante che affronterò con determinazione, contando innanzitutto sull'esperienza che ho accumulato nel corso degli anni nel mondo del volontariato.

Sia attraverso il mio impegno nella Pro Loco Turismo in Valle Pesio che in quello con la Croce Rossa Italiana Comitato di Peveragno, imparando il valore fondamentale della solidarietà e della partecipazione attiva alla vita della comunità.

L’essere diventato papà da poco tempo ha poi fatto ulteriormente maturare in me l’esigenza di programmare ed impegnarmi in prima persona per migliorare insieme la Valle Pesio.

Ritengo che amministrare voglia dire saper ascoltare, essere aperti al confronto, programmare e progettare.

Tutto ciò senza dimenticare il quotidiano che però, lo ribadisco, dovrà essere accompagnato dalla capacità di progettazione e di saper attrarre risorse sul nostro territorio. Ho avuto l'onore di avere l'adesione di un gruppo di candidati eterogeno, formato da persone di diversa estrazione, capaci e volenterose di contribuire al bene della Valle Pesio”.

Nella lista civica "Diego Bottasso sindaco": Simone Mauro, Emanuele Alberto, Leonardo Baudena, Danilo Baudino, Ezio Dho, Armando Paolo Erbì, Massimiliano Gastaldi, Silvia Oliveri, Mattia Pastorello, Luciana Peirone, Matteo Quaglia e Livio Salomone.