Ancora vetri frantumati a Cuneo: preso di mira un furgone in via della Pieve

Per diverse settimane, nelle ore notturne, in diverse zone di Cuneo sono state danneggiate le auto in sosta. In particolare, sono stati frantumati i cristalli.



Numerosi gli episodi e almeno una quarantina i mezzi presi di mira, tra via Meucci, corso Dante, via Marconi e via della Pieve. I responsabili, o alcuni di loro, sono stati individuati e denunciati a piede libero. La notte scorsa un altro episodio, ancora in via della Pieve, dove sono stati frantumati i vetri di un furgone in sosta. È successo poco dopo l’episodio di piazza Boves, dove è stata danneggiata la vetrina di un negozio, poco prima della mezzanotte di ieri 21 maggio.



Non si sa se la mano sia stata la stessa o se il responsabile sia una persona diversa. Di certo c’è che le persone che vivono nel centro della città, da tempo, lamentano episodi continui di degrado e danneggiamento.