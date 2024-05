A Savigliano "Alta Pressione", musiche in Mostra al futuro anteriore

Doppio appuntamento, sabato 1 giugno, a Palazzo Taffini d’Acceglio a Savigliano per la 38° rassegna annuale di Rive-Gauche Concerti Alta Pressione – Musiche in Mostra al futuro anteriore.

Con “Performance-soundwatching en plein air”, alle 17.15 sullo scalone di accesso al Palazzo, il flautista cagliaritano Enrico Di Felice e i giovani del METS Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio Ghedini di Cuneo allestiscono un’inedita sonorizzazione itinerante per il pubblico. Enrico Di Felice esegue dall’alto dello scalone un lavoro di sapore “ambientale” di Gianluca Verlingieri, mentre i giovani del METS allestiscono una sonorizzazione di musiche eco-accoglienti fatte di silenzio, ascolto e preparazione di mente e orecchie al concerto a seguire.

“Ecoperformance a Palazzo”, alle 18, nella settecentesca cornice architettonica della struttura, ne è la coerente implementazione tematica. Nel programma si alternano autori italiani e francesi dal primo Novecento ai contemporanei, con brani ispirati a coccodrilli, pulci, gatti, cani, uccelli, dromedari, capre, cavallette, delfini, gamberi, carpe, zanzare, formiche, con in più una punta di divertita ironia nell’ultimo brano che da Rossini riemerge in una odierna revisione a tre per la voce del soprano Tiziana Scandaletti, il flauto di Enrico Di Felice e il pianoforte di Riccardo Piacentini.

“Alta Pressione I Musiche in Mostra al futuro” è organizzata da Rive-Gauche Concerti con il sostegno di Reale Foundation, Fondazione CRT, Regione Piemonte e il patrocinio di Città di Torino.

Rive Gauche Concerti è al 38° anno di ininterrotte attività: ventotto con il nome “Musiche in Mostra” e tre con quello di “Alta Pressione|Musiche in Mostra” che due anni fa era “al presente”, un anno fa “al futuro” e quest’anno “al futuro anteriore”. Questa edizione, a Savigliano, è stata realizzata con la collaborazione sinergica di Civico Istituto Musicale Fergusio di Savigliano e Ensemble Spaziomusica di Cagliari.

PROGRAMMA

Performance-Soundwatching en plein air

Sabato 1 giugno, ore 17.15 Palazzo Taffini d’Acceglio, via Sant’Andrea 53, Savigliano (CN) Enrico Di Felice, flauto in sol. METS e Giovani del Conservatorio Ghedini, regia dei foto-suoni, Letizia Ambrosetti, Mattia Briatore, Andrej Garelli, Riccardo Ravetta, Marta Zigante, Gianluca Verlingieri, Élegos (2012), A.A.V.V., Soundwatching per Palazzo Taffini (2024)

Ingresso libero e gratuito

Ecoperformance a Palazzo

Sabato 1 giugno, ore 18 Palazzo Taffini d’Acceglio, via Sant’Andrea 53, Savigliano (CN) Enrico Di Felice, flauti. il Duo Alterno: Tiziana Scandaletti, soprano; Riccardo Piacentini, pianoforte e foto-suoni, Alfredo Casella da “Quattro favole romanesche” (1923), Er coccodrillo, La carità, Er gatto e er cane (testi di Trilussa), Ernest Chausson Les Oiseaux (1889). Musica per “Gli uccelli” di Aristofane, Francis Poulenc Le bestiaire, ou Cortège d’Orphée (1919), Le dromadaire, Le chèvre di Thibet, La sauterelle, Le dauphin, L’écrevisse, La carpe (testi di Guillaume Apollinaire), Erik Satie Préludes flasques pour un chien (1912), Rita Portera In the morning you always come back (2020) testo su “Lo spiraglio dell’alba” di Cesare Pavese, Cathy Berberian Morsicathy (1969), per pianoforte e zanzara, Riccardo Piacentini Formicaio loquens (2021 vers. 2022) per voce, flauto, pianoforte e foto-suoni su due poesie di Luigi Cerantola. Dedicato al Duo Alterno e ad Enrico Di Felice, Jules Mouquet da “La Flûte de Pan” (1906), Pan et les Oiseaux, Gioachino Rossini Duetto buffo di due gatti (1825, rev. 2024)

Ingresso libero e gratuito