Il Castello di Serralunga d’Alba si trasforma e diventa una meravigliosa fiaba dedicata alle famiglie

Vivere una fiaba in balia del tempo, delle meraviglie e delle sorprese della storia, accompagnati dalla grazia di una principessa per entrare nel racconto di un maniero e delle sue epoche che tornano attraverso le tradizioni e i racconti delle corti. Questa la magia che si vivrà nel Castello di Serralunga d’Alba, sabato 1° giugno alle ore 16, durante una speciale visita organizzata per le famiglie.

I bambini saranno accompagnati alla scoperta dei misteri del castello e teletrasportati in un mondo lontano e affascinante. Tra ingressi maestosi, segreti nascosti e leggende sussurrate, potranno vivere un pomeriggio da veri protagonisti, dando sfogo alla loro fantasia e imparando a conoscere la storia di questo antico maniero.

L’attività (massimo 25 partecipanti) è consigliata ai bambini fino agli 8 anni e ha una durata di 45 minuti. Il costo è di 15 euro a famiglia (max 2 adulti e 3 bambini), 10 euro per i possessori dell’Abbonamento Musei.