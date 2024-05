Bra, Aperitivi in consolle con l’ombrello, ma la pioggia non ferma la festa (Foto)

Alzi il gomito chi non conosce gli Aperitivi in consolle, appuntamento attesissimo che ogni anno, a metà primavera, richiama a Bra la movida, quella bella.

Centro pieno di giovani per godersi la serata di venerdì 24 maggio nonostante la pioggia, arrivata subito dopo l’inaugurazione (credits Basso Fotografia) e proseguita incessante. D’altronde non c’è soluzione migliore per scacciare il mood da brutto tempo.

L’esperienza è di quelle da non perdere per un drink in compagnia o un flirt a base di prosecco, spritz, mojito… Insomma, qualunque sia il vostro cocktail, la destinazione è sempre la stessa, anche sotto l’ombrello.

E poi, visto che nel titolo c’è pure la musica della consolle, a gasare l’atmosfera ecco dj set, disco music, cocktail show, per garantire divertimento fino a tardi. Impossibile annoiarsi, soprattutto quando si è tra amici.

A proposito di amici: fategli sapere che gli Aperitivi in consolle sono in programma ogni venerdì dalle ore 19, fino al 28 giugno, per celebrare lo spirito di gioia e di festa che questo evento porta con sé.