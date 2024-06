La solidarietà passa attraverso le ACLI

Le ACLI Provinciali Cuneesi si complimentano vivamente con il circolo fossanese affiliato Acli “La Favola di Marco” APS, per la grande dimostrazione di pronta generosità nei confronti di Igor Calcagno, presidente dell’Osservatorio per le Barriere Architettoniche, riportata da molti media locali.

Proprio la presidente del sodalizio Silvia Errico, mamma di Marco, ragazzo “specialissimo”, ci ha raccontato in sintesi della vicenda: “Incontrai Igor per caso e venni a conoscenza del fatto che doveva sostituire la sua vecchia carrozzina elettrica. Mi disse che l’ASL poteva erogargli soltanto una parte del costo del nuovo modello, in quanto il legislatore in materia non ha ancora adeguato i costi del tariffario, datato 1998.

Rimaneva a suo carico la cifra di 11.300 euro, un importo oneroso. Così ci siamo attivati e abbiamo promosso la possibilità di effettuare una donazione tramite IBAN in favore di questa causa e, nel contempo, due maratoneti, Andrea e Ciro, hanno pubblicizzato l’iniziativa, partecipando alla maratona di Milano, rappresentando con le loro gambe quelle che Igor non può muovere. In meno di due settimane abbiamo raccolto la cifra necessaria, grazie al sostegno e alla generosità di tante persone. È stato un successo che ci riempie di felicità”.

In questa semplice testimonianza c’è l’essenza dello spirito aclista, capace di intercettare le esigenze e in modo pratico mettersi a disposizione di chi ha bisogno.