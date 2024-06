A Bra un'area fitness legata ad un'iniziativa progettuale di AIDO Bra, Langhe e Roero

Inaugurata a Bra, nel Parco Sportivo Atleti Azzurri d'Italia in Piazzetta AIDO, un'area fitness utile occasione per praticare del movimento sano per mantenere e permanere in perfetta forma fisica.

Legata ad un'iniziativa progettuale messa in campo da AIDO Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero, in campo al fianco della realtà del "dono" la Fondazione CRC che ha valutato positivamente "A Bra: + Sport + Vita = Prevenzione e Salute" iniziativa d'utilità sociale.

Parere favorevole anche dell'ente di credito BPER Banca realtà da tempo al fianco d'iniziative d'utilità comunitaria.

Ecco allora che con il coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale della città della Zizzola, immersa in un'area verde, i colori della vita che AIDO ben identifica e rappresenta, a disposizione della cittadinanza braidese e di tutti coloro che visiteranno la terra natia del beato Cottolengo e patria di Slow Food, una zona dove facendo dello sport in modo sano a costo zero potrà esser fatta una riflessione legata al dono, gesto generoso, altruista, anonimo, d'amore verso i tanti pazienti in lista d'attesa per un trapianto.

Parole quantomai significative quelle espresse con grande sentimento dal Presidente AIDO Sezione Provinciale di Cuneo Enrico Giraudo che ha reso onore all'attività associativa svolta da parte di tutto il gruppo dei volontari braidese che da tempo dà certezza all'opera di sensibilizzazione sulla donazione di organi, tessuti e cellule, un'azione d'amore e di speranza per far ritornare a nuova vita chi è in difficoltà sanitaria.

Taglio del nastro particolare quello vissuto dal numeroso pubblico presente in particolare dai tanti atleti ed atlete del New Twirling Bra, del Centro Judo Arti Marziali Bra e dai rappresentanti dell'UNVS Sezione di Bra da tempo vicini ad AIDO : Francesca Fenocchio, medaglia d'argento alle ParaOlimpiadi di London 2012 nella disciplina sportiva dell'hand bike unitamente ad Elena Rinaldi, maratoneta da sempre e testimonial dell'associazione legata alla donazione delle cornee di mamma Piera hanno dato vita al "go live" nell'uso delle attrezzature messe a disposizione di tutti coloro che credono nella vita.