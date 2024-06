Ivano Martinetti (M5S) lancia lo sprint finale: "Pensare alle opere, ai giovani e alla sanità"

Velocità, movimento e prospettive future. Il consigliere albese Ivano Martinetti (M5S) ha percorso in lungo e in largo la Granda, ha raccolto umori e priorità della gente, proponendo soluzioni concrete insieme al suo gruppo. Ora è tempo di concludere questa campagna elettorale con le idee chiare e alcune sorprese.

L’abbiamo vista da una parte all’altra della Granda: ai mercati con l’inconfondibile maglietta rossa, nelle piazze, al volante di un’auto serigrafata con il suo volto… Ivano Martinetti, che campagna elettorale è stata?"

"Impegnativa ma sempre affascinante. Solo percorrendola tutta, dai paesi più piccoli alle sette sorelle, dalla pianura alla Langa, passando per il Roero, e fino alle valli, ci si rende conto di quanto sia bella la nostra Granda. Viviamo in una terra fantastica, ogni campanile con la sua storia unica, ogni zona con le proprie eccellenze. E poi la gente, all’apparenza ruvida, perché abituata a lavorare sodo, ma con un grande cuore e uno straordinario amore per il proprio territorio".

Quali sono stati i momenti più significativi?

"È stato un grande orgoglio ospitare a maggio nella nostra provincia il presidente Giuseppe Conte, che ha apprezzato Alba, l’albese e la Langa, avendo anche la possibilità di visitare una realtà storica come Cascina Drago dei Poderi Colla. Sono riuscito a donargli i miei biscotti di canapa e nocciole 100% piemontesi ed a strappargli la promessa di una nuova visita nell’albese".

Altro momento importante, la visita di Chiara Appendino, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, il suo tour di fine maggio ha toccato Canale, Cuneo, Bra ed Alba. Sono stati due momenti che ci hanno dato la carica per affrontare e proseguire nel migliore dei modi la campagna elettorale.

E poi sicuramente la presentazione dei candidati a Cuneo pochi giorni fa, con la nostra instancabile Sarah Disabato candidata alla presidenza della Regione Piemonte".

I temi più sentiti dalla gente?

"Ce ne sono tanti, dal lavoro ai trasporti, dalle opere ancora incompiute (Tenda e autostrada Asti-Cuneo su tutte) alla necessità di offrire occasioni di aggregazione ai giovani. Ma un argomento è più sentito di altri quando parliamo di Regione: la sanità. Le liste d’attesa sono una piaga che ormai colpisce tutti: paesi, città, pianura o montagna. L’unica differenza è tra chi può rivolgersi al privato sostenendo le spese e chi no. Tutto ciò è inaccettabile e penso che la Regione Piemonte abbia fatto ben poco su questo fronte. La nostra ricetta è semplice: un piano di assunzioni e uno di incentivi affinché lavorare nel pubblico sia conveniente per medici e operatori sanitari. E poi un serio intervento per promuovere la telemedicina, in modo da snellire le visite e offrire un servizio ai cittadini residenti in aree poco servite dai servizi sanitari".

Come concluderà la campagna elettorale?

"Con una festa semplice nel borgo Enotria ad Alba, dove abito, e dove tutto è iniziato. L’ingresso è pubblico e gratuito: ci vediamo giovedì 6 giugno, a partire dalle ore 19, presso l’area verde Vera Martini Silvano in corso Enotria. Pane, salame, agnolotti, un bicchiere di vino e buona musica. Alle ore 20 è prevista la proiezione di “L’Italia che Conta” la versione video del tour del presidente Giuseppe Conte. Un momento di riflessione su quello che non sta funzionando nel nostro paese e in Europa e per conoscere le soluzioni che il M5S offre. Saranno presenti cittadini, amici, portavoce e sicuramente anche qualche gradita sorpresa… Siete tutte e tutti invitati, vi aspetto per una serata dove stare insieme in modo informale, pensando al futuro della Granda, tutti insieme".