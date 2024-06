Fine anno e spettacolo applauditissimo per la Compagnia del Menestrello di Alba

E' tempo di bilanci e di ringraziamenti per la Compagnia del Menestrello, “compagnia teatrale del territorio” che, da 20 anni, porta avanti con successo un importante discorso di inclusione.

La Compagnia, oggi composta da 47 attori del territorio albese coinvolgendo 34 attori con disabilità, ha portato in scena nel corso dell'anno diversi spettacoli tutti in grado di emozionare e di far registrare un'importante risposta da parte del pubblico, l'ultimo dei quali, “Ri-Connettiamoci”, andato in scena lo scorso 15 maggio al Teatro Sociale di Alba, realizzato coinvolgendo le classi IV della scuola elementare U. Sacco dell’Istituto Comprensivo Moretta di Alba e ospitato nella rassegna teatrale dedicata a Dino Lavagna.

Paolo Camera, Educatore Professionale nonché uno dei promotori del progetto, ci tiene a ripercorrere questo emozionante percorso ringraziando chi ne ha reso possibile la felice realizzazione.

“Siamo alla fine dello spettacolo, tutti sul palco. Il pubblico è in visibilio e continua ad applaudire con vigore. Ci sono persone in piedi; tra le luci si intravedono sorrisi ed occhi pieni di gioia. Tutti noi sul palco abbiamo una tremenda voglia di gridare, di lasciar uscire un urlo di gioia di lasciarci andare ad un abbraccio infinito. Mi sento chiamare di continuo, siamo tutti vicini come se fossimo un'unica creatura fatta di tante anime, gli applausi continuano. Sento piangere, mi volto e vedo Ettore in lacrime. Eh sì, lui è molto emotivo e non riesce mai a trattenere le lacrime. Lo vede anche Filippo che si avvicina e lo abbraccia; altri attori si stringono a lui per dimostragli la loro vicinanza. Arriva il momento dei ringraziamenti e come sempre il sipario si chiude. Tutti si lasciano andare, urla, abbracci e lacrime. Un turbine di emozioni; la gioia e la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grande e la malinconia di non poter continuare a viverci.

Anche quest’ anno è stato un anno intenso per la Compagnia del Menestrello: il grande impegno e le emozioni con lo spettacolo “La coda dimenticata” dove abbiamo raccontato i pensieri di un Pinocchio diventato adulto; l’enorme risposta del pubblico che ci ha permesso di fare una sostanziosa donazione all’associazione Ludica che si occupa di attività per minori con disabilità.

A seguire la messa in scena dello spettacolo “Pausa pranzo” all’interno del convegno di Kairon e in una serata a Sommariva Bosco organizzata per promuovere l’inclusività.

L’ultimo emozionante spettacolo messo in scena “Io sono Mirka” dove si racconta il sogno di “normalità” di una bambina è stato il nostro omaggio per il compleanno di una nostra cara amica e occasione per sensibilizzare il lavoro dell’associazione VOA per la ricerca delle malattie genetiche rare.

Con queste righe colgo l’occasione per ringraziare tutti gli attori, le maestre, Barbara, Noemi e Francesco per le musiche e i balli; tutte le persone che ci sostengono e ci vogliono bene, il Centro Ferrero per aver accolto questo progetto e l’associazione La Lampada Magica Ets per la sponsorizzazione della Compagnia.

Infine, voglio ritornare alla sera del 15 maggio al teatro sociale G. Busca, allo spettacolo “Ri-Connettiamoci”.

Questo spettacolo è stato il frutto di un percorso durato tutto l’anno scolastico. Settimanalmente gli attori della Compagnia del Menestrello hanno svolto sedute teatrali con tutti gli alunni delle classi quarte della scuola elementare U. Sacco dell’Istituto comprensivo quartiere Moretta.

Anche quest’anno è stato un percorso emozionante e di vera inclusione che, sul palco, ha generato una vera fusione con tutti impegnati a dare vita e forma al copione teatrale.

Questo è il regalo più bello che i bambini e gli attori della Compagnia del Menestrello fanno al regista. Adesso ogni personaggio di questo copione avrà per sempre il vostro volto. Questa avventura vi rimarrà nella mente e nel cuore e quando sentirete pronunciare frasi che vi ricordano una battuta o sentirete una canzone di quelle usate in questo spettacolo sarete, come per magia, nuovamente sul palco a ricevere i vostri meritati applausi.

Questa è la magia del teatro e l’abbraccio di Filippo e degli altri bambini è la vera e pura bellezza di questo percorso insieme”.

E' possibile seguire l'attività della Compagnia del Menestrello e venire informati sui prossimi appuntamenti, attraverso i profili social Facebook e Instagram della Compagnia e il suo canale YouTube.