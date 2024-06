Bra, si è concluso con una giornata alla pista d’atletica il progetto "Osservatorio sullo sport "

Venerdì 31 maggio al complesso Attilio Bravi di Bra si è tenuto l’evento conclusivo del progetto Osservatorio dello sport", che ha visto la partecipazione di 200 studenti delle primarie. Dopo il Covid, nelle scuole è stata infatti promossa un’indagine, grazie a un bando della Crc, per capire quali ragazzi non fossero impegnati in nessuna attività sportiva.

I risultati hanno evidenziato come fossero in tanti in questa condizione, così che si è deciso di intervenire: durante l’anno scolastico in corso a ogni studente è stato affiancato un educatore che lo seguisse nel pomeriggio, capisse quale sport sia più adatto a lui e lo spingesse a provarlo in una associazione cittadina.

L’assessore allo sport, Daniele Demaria: "Il nostro obiettivo era farli divertire, per farli acquisire il gusto di praticare uno sport, indagando allo stesso le attitudini di ciascuno e indirizzandolo verso la disciplina a lui più adatta. Venerdì dunque i bambini si sono cimentati in diversi giochi non competitivi".

La speranza è di riproporre l’iniziativa anche il prossimo anno scolastico, se i fondi verranno confermati. "Ringrazio la fondazione Crc, il professore in pensione Teresio Venere, regista del progetto, e l’ufficio scolastico regionale. Ci ha fatto molto piacere anche che venerdì fossero presenti gli alunni della quarta superiore del Mucci, che hanno aiutato i bambini nei giochi", conclude Demaria.