Il Comune di Mondovì acquista il chiosco a Parco Europa, potrà essere dato in gestione a terzi

Come già avvenuto nel 2021 con la struttura di piazza d'Armi, il Comune di Mondovì è chiamato a decidere se acquisire o meno il chiosco di parco Europa, per il quale è scaduta la convenzione (leggi qui).

Circa 40mila euro il valore stimato per la struttura, costruita nel 2004, comprensiva di arredi e attrezzature.

La cifra era già stata stanziata nel corso dell'ultimo consiglio comunale e - come illustrato dal vice sindaco - lo scorso 31 maggio - si prevede che a seguito dell’acquisizione, il chiosco possa essere concesso a terzi, mediante esperimento di procedura ad evidenza pubblica, per l’individuazione di soggetto gestore per la somministrazione di alimenti e bevande.