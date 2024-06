Studenti del Liceo Soleri Bertoni di saluzzo portano in scena lo spettacolo "Finis iocorum"

Fine dei giochi, il 6 giugno, all’ Istituto “Soleri – Bertoni”. E il pensiero corre alla conclusione delle attività didattiche. Ma Finis iocorum, per dirla con la lingua di Cicerone, è invece il titolo dello spettacolo teatrale allestito e realizzato da un gruppo di studenti, magistralmente coordinati dalla prof.ssa Francesca Bruno, che ha tenuto, nel corso dell’ anno scolastico, un ciclo di lezioni di latino (opzionale) finalizzato ad allievi del triennio dell’ indirizzo linguistico, ove lo studio della disciplina, piano di studi alla mano, si conclude già dopo i primi 2 anni.

La Grecia delle origini fa da sfondo alla vicenda. La guerra di Troia si è appena conclusa ed è giunto il momento della “resa dei conti”. L’ iconica Elena, additata dall’ opinione pubblica come la vera responsabile del decennale conflitto che ha seminato lutti e tragedie, si ribella e intende liberarsi da questo “scomodo ruolo”. E accusa l’ (ex) amante Paride di averla rapita suo malgrado, va da se’...Nel processo ( il riferimento all’ autore delle Catilinarie non era casuale) gli avvocati della difesa e dell’ accusa interrogano vari testimoni: Afrodite, Minerva, Priamo, Menelao, Andromaca, l’ ancella di Elena che aveva assistito al rapimento…

E il giudice si deve preoccupare non solo di emettere il verdetto, ma anche di mantenere l’ ordine in aula, dovendo confrontarsi con personaggi alquanto indisciplinati…

Mezz’ ora circa di divertimento assicurato: lo spettacolo, per il quale va un sentito ringraziamento al Comune di Saluzzo, a Terres Monviso e all’Associazione Ratatoj ( che gestisce il “Magda Olivero”, presso cui è stato realizzato l’evento) è stato gradito dal pubblico presente, che ha applaudito a scena aperta gli attori sul palco, che hanno brillantemente superato la “prima”, in attesa, chi lo sa, di nuove “repliche”… Per ora giu’ il sipario e ….FINIS IOCORUM!