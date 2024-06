A Fossano IT’S FRIDAY THEN

Finalmente è arrivata l'estate e con essa anche gli attesi aperitivi estivi “IT’S FRIDAY THEN” nel centro di Fossano! A partire da stasera, venerdì 07 giugno, e per le successive serate di venerdì 21 e 28 giugno e 5, 12 e 19 luglio, i locali partecipanti apriranno le loro porte per offrire musica e aperitivi in un'atmosfera festosa e accogliente.

I bar coinvolti in questa iniziativa sono sei: Il Barbis, Caffè Grande, Caffè Roma, Bar Haiti, Il Faro e Boutique Brungaj, i quali si sono resi disponibili a contribuire alla riuscita di queste serate offrendo musica e aperitivi in un'atmosfera festosa e accogliente.

L'iniziativa, organizzata dall'Ascom di Fossano in sinergia con il Comune, si propone di promuovere il territorio e di offrire ai cittadini e ai turisti momenti di svago e socializzazione all'aria aperta. Sarà possibile degustare cocktail e stuzzichini, ascoltando della buona musica e godendosi la compagnia di amici e conoscenti!

Non resta che partecipare numerosi e lasciarsi trasportare dalla magia di questi aperitivi estivi!