Un successo il "Ride to school" del Vallauri di Fossano: coinvolti oltre 560 tra studenti e addetti

Importanti e crescenti risultati ha ottenuto la seconda edizione di “Ride to school”, il progetto realizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore “G. Vallauri” di Fossano, in collaborazione con l’Ascom cittadina per incentivare la mobilità dolce tra i piccoli degli istituti comprensivi I.C. Paglieri e I.C. Sacco nel pedibus, i ragazzi delle medie e quelli del Vallauri nel “bike to school” e parte del personale docente e tecnico nel “bike to work”.

Nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 camminatori e ciclisti delle varie scuole partecipanti hanno percorso 53.525 km contro i 38.632 km dello scorso anno, ben oltre la circonferenza della terra (che misura 40.076 km, ndr), consentendo così un risparmio certificato di 7.493 kg di CO2 (contro i 5.397 kg dell’anno precedente).



L’iniziativa quest’anno ha interessato, per il pedibus, un totale di 310 bambini (rispetto ai 240 dello scorso anno) e 88 accompagnatori volontari, mentre per il “Ride to school” sono stati coinvolti oltre 100 studenti delle superiori e 66 docenti e assistenti tecnici, in crescita rispetto agli 80 studenti e i 40 adulti dell’anno scolastico 2022/2023.



Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione CRC e grazie all’Ascom di Fossano sono stati erogati premi per un totale di circa 8.000 euro in buoni spesa da utilizzare presso i negozi fossanesi aderenti all’iniziativa.



“È una grande soddisfazione vedere questi numeri che, da un lato, testimoniano il crescente interesse della comunità verso questa nostra iniziativa e, dall’altro, evidenziano come la strada della formazione, della sostenibilità e del benessere psico-fisico dei nostri allievi e delle future generazioni vada ben oltre le mura scolastiche – dichiara Paolo Cortese, dirigente dell’I.I.S. Vallauri – . Per assecondare la crescente domanda da parte dei ciclisti, scaturita dopo l’avvio del progetto ‘Ride to School’, nelle scorse settimane abbiamo installato presso la nostra sede centrale, una velostazione con 12 posti bici, una torretta di manutenzione e 4 punti di ricarica per bici elettriche”.



La festa di chiusura dell’anno scolastico dello scorso 5 giugno è stata inoltre occasione per premiare i bambini del pedibus nelle scuole primarie Calvino, Levi ed Einaudi e proclamare i vincitori di “Ride to school”. Al primo posto si sono classificati gli adulti del Vallauri con ben 14.910 km, seguiti dai ragazzi del Liceo scienze applicate dell’istituto con 8.255 km e dai ragazzi del settore elettrotecnica 7.550 km. Nella classifica generale si aggiudica il titolo adulti “Cucciolo” con oltre 2.100 km percorsi, mentre nella categoria studenti al primo posto si è posizionato Youssef, con oltre 1.200 km.



Il progetto “Ride to school” prevede che agli studenti e ai dipendenti, provenienti da ogni parte della provincia di Cuneo, delle scuole Vallauri e dei co-ideatori Istituto Comprensivo Sacco e Istituto Comprensivo Paglieri della città degli Acaja siano erogati 15 centesimi di euro a chilometro percorso in bicicletta, con un massimo di 30 euro al mese. Gli spostamenti sono monitorati grazie all’app Wecity, che rileva inoltre le criticità nella sicurezza dei percorsi e certifica gli effettivi risparmi in termini di CO2.



Per i più giovani, studenti dei due Istituti comprensivi aderenti, è a disposizione il servizio scolastico di pedibus: agli aderenti sono erogati dei gettoni di presenza utilizzabili come crediti spendibili presso i negozi convenzionati di Fossano, grazie alla collaborazione con l’Ascom.