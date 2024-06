Pian Muné: chi è Barbaluc?

Barbaluc è un cantastorie, che con la sua ghironda porta in giro quei racconti del passato che altrimenti finiscono per l’andare persi, che non sanno stare dietro alle mode e ai social network, ma che sanno rimanere impressi nel cuore e nella mente di chi li ascolta.

Pian Munè ogni anno invita Barbaluc nel Bosco della Trebulina e invita voi, giovani spettatori e adulti curiosi a sedervi sui tronchi e sui prati ad ascoltare racconti sicuramente speciali.

Immaginate un tempo in cui la Tv non esisteva e i telefonini erano assai lontani, un tempo dove l’intrattenimento era sedersi tutti insieme nella stalla o nelle borgate e si cantava, si chiacchierava e si inventavano o si ricordavano storie alcune vere, altre più misteriose per immaginarsi avventure e curiosità.

Barbaluc ci porta questo. Un’occasione per fare tutti insieme un tuffo nel passato.

Quando venire ad ascoltare Barbaluc?

• Domenica 16 giugno con racconti di antichi ritrovamenti di "tupine" piene di monete preziose, i "marenghin", dove? Ve lo racconta Barbaluc.

• Venerdì 21 giugno alla sera con la Luna Piena.

Sentiremo il Lupo ululare alla Luna?

Alle ore 21.30 con Cena prima al rifugio

Partecipazione 15 euro a famiglia

Cena Adulti 20 euro - Cena bimbi 10 euro

Prenotazione al numero 328/6925406 via messaggio whatsapp

• domenica 21 luglio Antiche usanze della Valle po

• domenica 18 agosto Personaggi straordinari e dove trovarli

Partecipazione gratuita agli appuntamenti diurni, senza necessità di prenotare con orario a scelta tra le ore 11, le ore 14 e le ore 15

• Appuntamento serale del 21 giugno su prenotazione (vedi sopra i dettagli)

Contatto per tutte le info e prenotazioni al numero 328 6925406 – 0175 518029

Oppure alla mail info@pianmune.it.