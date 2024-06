Al Rondò dei Talenti di Cuneo si conclude il progetto Azioni Giovani dell'Asl Cn1

Il 20 giugno alle ore 16 avrà luogo presso il Rondò dei talenti l’evento finale del progetto Azioni Giovani ( A.GIO), realizzato dall’ASL CN1 con i Consorzi socio assistenziali del Cuneese, del Monregalese e Monviso Solidale e finanziato dai club Rotary di Cuneo, Alpi del Mare, Saluzzo e Mondovì. Il progetto ha affrontato attraverso strategie e metodologie diverse e innovative le principali tematiche di disagio della fascia giovanile emerse dall’osservatorio privilegiato del cantiere adolescenti.

A partire dai dati e dalle problematiche emerse si è valutato di offrire, attraverso un progetto territoriale ampio (Cuneo, Saluzzo e Mondovì), la possibilità di costruire percorsi che affrontassero tali tematiche proponendo spazi/stanze di riflessione, strategie di gestione e orientamento rispetto ai Servizi dedicati presenti sul territorio.

Nell’ambito di tale strategia comune, ogni territorio ha declinato una progettualità specifica, in relazione alle esperienze già in corso o alle sperimentazioni che si intendevano attivare, avendo cura di garantire per tutto il periodo di sviluppo della collaborazione con Rotary un coordinamento tra le equipe che favorisse lo scambio di buone pratiche e una linea di condivisione e continuità tra i percorsi attivati.

L’evento del 20 giugno rappresenterà anche l’occasione per restituire i risultati dei progetti e cogliere spunti di riflessione e sguardi che provenienti da osservatori diversi grazie all’intervento di professionisti esperti che porteranno il loro prezioso contributo.

Comunicare la partecipazione all’evento scrivendo all’indirizzo e_mail info@rotarycuneo.it