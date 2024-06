Al Cinema Monviso il melodramma culinario “Il gusto delle cose”

Questa settimana al Cinema Monviso tocca al melodramma culinario “Il gusto delle cose”. La pellicola francese (titolo originale: “La Passion de Dodin Bouffant”), scritta e diretta dal regista e sceneggiatore franco-vietnamita Trần Anh Hùng, è recentemente sbarcata in Italia, distribuita da Lucky Red. Protagonista assoluta del lungometraggio la diva francese Juliette Binoche, già vincitrice del premio Oscar alla miglior attrice non protagonista e del Premio BAFTA per Il paziente inglese (1996). Per la prima volta dopo 24 anni torna sul set con l’ex compagno Benoît Magimel.

Il film è ambientato nella Francia di fine Ottocento. Eugénie (interpretata da Binoche) è una cuoca eccezionale che da vent’anni lavora per il famoso gastronomo Dodin Bouffant (interpretato da Magimel). Eugénie e Dodin si ritroveranno a passare dal rapporto professionale a qualcosa di sentimentale: la reciproca ammirazione ben presto diventa un profondo legame. Tuttavia, la donna è rosa dai dubbi: non sa se legarsi a Dodin sia la scelta migliore. Per sciogliere le titubanze di lei, lui deciderà di fare qualcosa che non aveva mai fatto prima di allora: cucinerà per lei.

Una particolarità di questo film è il fatto che lo chef Pierre Gagnaire, 14 stelle Michelin, è stato consulente gastronomico per i piatti presenti sul set. Il personaggio di Dodin Bouffant trae invece ispirazione sia dal romanzo “La Vie et la Passion de Dodin-Bouffant, gourmet” (1924) dello scrittore svizzero Marcel Rouff sia dalla figura storica del gastronomo francese Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755–1826).

Il film sarà in programmazione da venerdì 14 giugno a martedì 18 giugno, sempre alle ore 21. Si ricorda che giovedì 13 giugno è prevista la proiezione di “Prima della fine, gli ultimi giorni di Berlinguer”. Un documentario “evento” su uno dei momenti che cambiò la storia d’Italia: la morte del segretario del Partito Comunista Italiano. Infine, si rammenta che mercoledì 12 e 19 giugno il Cinema osserverà il consueto riposo.

Per ulteriori informazioni sulla programmazione, che può subire variazioni, è consigliato consultare il collegamento: https://www.comune.cuneo.it/cultura/cinema-monviso/proiezioni.html. In alternativa è possibile contattare l’Ufficio Spettacoli del Comune di Cuneo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, ai numeri 0171.444.812 – 818, o ancora, nelle ore serali, l’interno del cinema: 0171.444666. I biglietti sono acquistabili il giorno dell’evento all’indirizzo http://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx a partire dalle 9, oppure direttamente presso la biglietteria del Cinema da 30 minuti prima della proiezione.