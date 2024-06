Camion fuori strada e ribaltato sulla strada provinciale 589 a Revello nel primo pomeriggio

Camion ribaltato sulla strada provinciale 589 a Revello in direzione Crocera di Barge. L'incidente del mezzo pesante è avvenuto nel primo pomeriggio rallentando il traffico tra Torino e il Saluzzese. E' uscito di strada, rovesciandosi sulla destra della carreggiata e finendo nel prato.

Nell'incidente l'autista non ha riportato ferite ed è stato affidato alle cure del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per la gestione della circolazione, che fino alla rimozione e alla messa in sicurezza di cui si sono occupati i vigili del fuoco di Saluzzo, è avvenuta a senso alternato.