Ail Cuneo in festa per il 25° compleanno della sezione "Paolo Rubino" e il 20° delle Case

Venerdì 21 giugno 2024 alle ore 18.30, presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC a Cuneo (Via Roma, 15), in concomitanza con la Giornata Nazionale Ail per la lotta contro i tumori del sangue, si svolgerà il doppio evento celebrativo del 25° compleanno dell’Ail Cuneo Sezione “Paolo Rubino” e del 20° compleanno delle Case Ail di Cuneo.

Nel corso dell’evento verrà ripercorsa la storia dell’associazione intrecciata a quella delle sue case, anche attraverso la testimonianza di pazienti, familiari e medici che ne hanno fatto esperienza diretta.

La partecipazione è libera e gratuita, per questioni organizzative è richiesta conferma telefonando allo 0171/ 695294 o al 370/3405038, oppure scrivendo una mail a info@ail.cuneo.it.