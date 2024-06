Cuneo, chiuso sino a fine mese lo Scalone Bellavista

Lo Scalone Bellavista resterà chiuso sino a fine mese per consentire il completamento dell’intervento di riqualificazione iniziato lo scorso anno. Lavori già ripresi nei primi giorni di giugno, quando sono stati piantumati dieci bagolari e una settantina di cespugli misti ad arbusti. Ora si rende necessario vietare il passaggio dei pedoni per terminare i lavori di risistemazione delle gradinate.



La finitura dello Scalone era inizialmente prevista nelle prime settimane di primavera, ma le condizioni meteo hanno fatto slittare l’intervento, cominciato nella giornata di ieri, giovedì 13 giugno.





“L’approssimarsi dell’estate – commenta l’assessore all’Ambiente Gianfranco Demichelis - ci consente di concludere i lavori sullo Scalone Bellavista. Nel giro di qualche settimana restituiremo alla città uno dei luoghi da cui si può godere uno dei panorami più belli dell’altopiano, oltre a essere un collegamento fondamentale con i parcheggi di testata lato Stura”.

“Ci scusiamo – conclude Demichelis – per i disagi che potranno incontrare i pedoni in questi giorni, ma è un piccolo sacrificio necessario per riportare lo scalone alla sua piena funzionalità e bellezza”.