Secondo appuntamento della Mostra "Interfaces in Alta Langa", a Sale Langhe dal 25 al 30 giugno prossimi.

In occasione dell'inaugurazione, martedì 25 Giugno alle ore 17:00 presso la Scuola Primaria, come già avvenuto per l'evento di febbraio a Murazzano, docenti e studenti saranno a disposizione del pubblico per raccontare le proposte progettuali e l'esperienza del design studio. L'ingresso alla mostra è libero.