Lagnasco piange la scomparsa di Flavio Piola

Il paese di Lagnasco è in lutto per la scomparsa di Flavio Piola. L'uomo, 54 anni, era molto conosciuto per la sua attività di agente di commercio nel settore mangimi per la ditta Costamagna di Genola.

Lascia la mamma Vilma Crosetto, il fratello Livio, la sorella Erika con Silvano Gallo, i nipoti Alberto, Daniele e Stefano, oltre a zie e cugini.

Il Rosario sarà celebrato giovedì 20 giugno alle 20.30 nella Parrocchia di Lagnasco dove i sarà celebrato anche il funerale il giorno successivo, venerdì 21 alle ore 10.30.