A Sant’Anna di Valdieri il concerto spirituale “Il Cantico dei Cantici”

Domenica 30 Giugno ore 21.00 nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Anna di Valdieri si terrà il concerto spirituale “Il Cantico dei Cantici” ospite della serata il coro del “Progetto Palestrina” creato e diretto da Flavio Becchis. Giovanni Pierluigi da Palestrina è stato un compositore e organista Italiano, uno tra i più importanti del Rinascimento europeo. Fu considerato tra i massimi compositori di area romana del XVI secolo e venerato come modello ideale per la composizione polifonica sacra.

Visse per tutta la vita a Roma, alla corte dei papi, rivestendo l'incarico di maestro di cappella presso le principali basiliche patriarcali per oltre quarant'anni. Palestrina fu celebre sia in vita sia dopo la sua morte; le sue composizioni assunsero a modello insuperato della polifonia vocale sacra rinascimentale della Chiesa Romana e sono tutt'oggi un riferimento per lo studio della composizione, in particolare della tecnica del contrappunto.