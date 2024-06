Blocco ai lavori della Cement a Clavesana, l'ex sindaco: "L'ordinanza risale all'8 giugno scorso"

Non si placano i commenti sui social di Clavesana sulla questione del progetto relativo al deposito per lo stoccaggio rifiuti pericolosi della Cement ditta che, nelle scorse settimane, è stata bloccata con ordinanza sindacale per scavi non autorizzati (leggi qui), in seguito a un sopralluogo dell'ufficio tecnico.

Proprio quest'ultimo atto della delicata vicenda "deposito rifiuti" ha tenuto banco in questi giorni.

"L'ordinanza - interviene l'ex sindaco Luigi Gallo - è stata emessa in data 8 giugno, quindi prima delle elezioni e dell'insediamento della nuova amministrazione. La decisione è stata presa in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini e di un mio consigliere. L'ufficio tecnico è intervenuto facendo un sopralluogo e, dopo le opportune verifiche, i lavori sono stati bloccati. Fino all'ultimo ho svolto il mio ruolo e il mio dovere di sindaco, nella tutela della comunità e del paese., agendo come 'il buon padre di famiglia', ribadendo fino all'ultimo l'opposizione al progetto".