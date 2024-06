Cherasco: successo per la 33^ edizione di ACI Golf

Sono stati circa una novantina i golfisti che domenica 16 giugno, tra le buche del prestigioso green del Golf Club di Cherasco, hanno preso parte alla gara di selezione del 33° Aci Golf, valevole per il campionato italiano dei soci ACI e organizzata dall’Automobile Club Cuneo.

I soci ACI Davide Dardo, Giovanni Gasco e Giancarlo Balestra hanno conquistato il diritto a partecipare alla finale italiana del torneo che si svolgerà il 14 settembre, presso il Modena Golf & Country Club. In caso di ulteriore vittoria, saranno ospiti alla finale internazionale di Hammamet, in Tunisia, presso il Citrus Golf Club di Hammamet, ad ottobre 2024.

Immancabile, anche quest’anno, il “Memorial Olivero” giunto alla settima edizione e dedicato al compianto presidente dell’Automobile Club Cuneo, Brunello Olivero, ideatore di questo evento che anno dopo anno sta diventando sempre più popolare. Ad aggiudicarselo è stato il socio dell’ACI Cuneo Davide Dardo che si è classificato 1° lordo.

Alla consegna dei premi sono intervenuti il presidente e il direttore dell’Automobile Club Cuneo, Franco Revelli e Giuseppe De Masi con i consiglieri ACI Cuneo Franco Robaldo e Roberto Rolfo, il vicepresidente ACI Cuneo Pier Giorgio Olivero, il presidente e direttore del Golf Club Cherasco, Giovanni Botta e Antonio Dovetta.

Presente all’evento anche la famiglia Olivero per le premiazioni del settimo “Memorial Brunello Olivero”: fu infatti una felice intuizione dello storico presidente ACI dar vita, nel 1992, alla manifestazione.

Il “Memorial Olivero” è stato consegnato al socio Aci Cuneo e Golf Club Cherasco, Davide Dardo, dalla sig.ra Floria Olivero accompagnata dalla famiglia. Nel corso della cerimonia di premiazione, è stato consegnato un riconoscimento al socio ACI Cuneo Pandolfo Ranieri, per la sua fedeltà all’Automobile Club Cuneo da oltre 50 anni. Chiudendo la cerimonia di premiazione è stata ricordata anche la socia ACI e socia del Circolo Golf Club Cherasco, Tea Lasinio scomparsa alcuni mesi fa, di cui è stata ricordata l’affezione all’Automobile Club Cuneo e allo sport del golf.

La 33esima edizione di ACI Golf attraversa l’Italia proponendo un tour di 27 tappe lungo lo Stivale fino a superare i confini nazionali per il clou finale ad ottobre l’appuntamento conclusivo sarà ad Hammamet, in Tunisia, per incoronare i vincitori nelle rispettive categorie di un torneo che ha impegnato dal 1992 ad oggi più di 105.000 sportivi. Al termine delle 27 tappe è fissata la finale italiana, in programma sabato 14 settembre al Modena Golf Club.

I vincitori della classifica “Socio ACI” sono stati:

1° Categoria

1° Netto Davide Dardo

1° Lordo Federico Bosotti

2° Netto Franco Robaldo

3° Netto Igor Siccardi

2° Categoria

1° Netto Pietro Brignolo

2° Netto Giovanni Gasco

3° Netto Sebastiano Astegiano

3° Categoria

1°Netto Giancarlo Balestra

2° Netto Roberto Reggio

3° Netto Mirella Albarello

1° Ladies Maria Pontiglione

1° Gentleman Alessandro Prato

1° Lordo Socio ACI Cuneo Davide Dardo