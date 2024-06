Baby parking “La Nià” di Demonte: rinnovata la gestione

A poco più di un anno dall’apertura del baby parking “La nià” a Demonte, l’Unione Montana Valle Stura ha rinnovato la gestione per i prossimi tre anni alla cooperativa sociale Proposta 80.

Il servizio accoglienza e assistenza ai bambini è stato attivato dall’Unione Montana insieme al Comune di Demonte su richiesta di alcune famiglie della Media-Alta Valle Stura, affidato inizialmente fino al 31 dicembre 2023 in via sperimentale alla Cooperativa e successivamente vista la buona risposta da parte delle famiglie in questo primo periodo prorogato fino al 30 giugno 2024.

Vista l’ottima qualità del servizio offerto, insieme al buon numero di iscritti in questo primo anno e l’entusiasmo e la soddisfazione di tante famiglie, per lo più residenti in Valle ma anche alcuni genitori non residenti che si sono appoggiati al servizio durante i soggiorni estivi, l’Unione ha quindi stabilito di prorogare ulteriormente questo prezioso servizio fino al 30 giugno 2027.

La struttura accoglie fino 15 bambini dai tre mesi ai sei anni con le stesse tariffe dello scorso anno ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 17 con orario continuato e possibilità di estensione; nei mesi di luglio e agosto l’orario di servizio potrebbe essere ridotto o sospeso in base al numero di iscritti.

Il baby parking è in grado di accogliere fino a 15 bambini dai tre mesi ai sei anni, è possibile procedere all'iscrizione al servizio tramite il Portale del Genitore, sul sito: www.vallestura.cn.it, accreditarsi scegliendo l'opzione "baby parking" ed inserire i dati richiesti. La richiesta del servizio deve essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno antecedente direttamente al cellulare indicato.