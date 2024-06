Zonta club Saluzzo: la spilla di presidente ad Alessandra Piano

Rinnovo di cariche al club Zonta Saluzzo: si insedia come presidente per il biennio 2024 - 2026 Alessandra Piano, nel primo anno in collaborazione con la presidente uscente Tiziana Somà. Si rinnova il direttivo che vedrà avvicendarsi due vicepresidenti: Maria Barrera e Alessandra Rinaudo. Segretaria Emanuela Gallo, tesoriera Roberta Arrò, consigliere Daniela Contin, Anna Maria Gavatorta, Elena Bano, Silvia Mate.

La cerimonia del passaggio di consegne, seguita dalla cena al ristorante Quattro stagioni, si è svolta nei giardini dell’Apm con la partecipazione dell’Area Director Renata Vallò, della nuova presidente Zonta Cuneo Mara Rebuffatti, della presidente nazionale del Movimento di donna impresa di Confartigianato Daniela Biolatto e del sindaco di Saluzzo Franco Demaria che ha inaugurato il suo carnet da primo cittadino.

Da lui l’elogio al sodalizio saluzzese per le azioni di sensibilizzaziome sulle tematica di genere e contro la violenza sulla donna, con gli auguri alla nuova presidente uniti in qualità di amministratore comunale, al riconoscimento per il costante lavoro dell'avvocato Alessandra Piano nei 5 anni da consigliera tra le fila dell’opposizione. “Appartenere allo Zonta è un grande privilegio - le parole della nuova presidente che ha ringraziato per la fiducia esternando le sue linee guida di mandato: positività e rete con gli altri club, mutuando una frase di Henry Ford come auspicio per la nuova mission. "Unirsi insieme agli altri è un inizio, stare insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. In squadra si vince".

Sedici sono state le azioni particolarmente significative elencate dalla presidente uscente Tiziana Somà nei 24 mesi di mandato “impegnativi ma svolti con passione”. Dal giardino di Armida al completamento della stanza di ascolto per le donne vittime di violenza nella caserma dei Carabinieri di Saluzzo, al corso di difesa personale ai riconoscimenti e borse di studio.

Da Nicole Audero premio 2024 di Rivela una gemma a Lucia Maurino quarto anno del “figurativo musicale” del liceo classico Bodoni, vincitrice del concorso Young Women in pubblic affairs, promosso dal club Zonta Saluzzo nelle superiori della città, per premiare, l’impegno scolastico, le iniziative personali all’interno della scuola e l’impegno sociale a favore del prossimo, per incoraggiare le giovani donne a partecipare alla vita pubblica.

Presenti e premiati i partecipanti al premio, a cui il club ha consegnato attestati di partecipazione e magliette.

Su tutto l’applauso alla presidente Tiziana Somà.