Il 75 anni dei campi scuola a Sant’Anna di Bellino: mostra e reunion

Il 2024 festeggia i 75 anni di campi scuola a Sant’Anna di Bellino. L’Opera Beato Ancina desidera raccogliere tutto il materiale (foto e testimonianze) che possa documentare questi decenni della casa alpina, aperta nel 1948 da don Biagio Giraudo.

Materiale che confluirà in una mostra dedicata per poter raccontare l’essenza della casa e ciò che ha rappresentato o rappresenta ancora per chi l’ha vissuta. L’invito a inviare materiale fotografico è esteso ai giovani che vi hanno partecipato, come agli animatori o responsabili, indicando se possibile anche la parrocchia di riferimento. Info e invio al link: https://linktr.ee/75annicampibellino o al numero 0175 41872.

Domenica 21 luglio, sarà la poi la giornata della grande reunion, del ritrovo di quanti hanno in Sant’Anna di Bellino un luogo caro e un legame.

Il programma prevede alle 11 la messa celebrata dal vescovo Monsignor Cristiano Bodo, alle 12,30 il pranzo e alle 15,30 il concerto dei Polifonici del Marchesato.