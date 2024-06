Sale Langhe, primo consiglio per l'amministrazione del sindaco Andrea Mozzone

“Il primo sentimento che mi sento di esprimere è quello della gratitudine. Gratitudine per la fiducia dei salesi che si sono recati alle urne, nonostante il periodo di alto astensionismo che stiamo affrontando a livello nazionale. Una fiducia che va ricambiata fin da subito. Grazie al personale del comune per l’ottimo lavoro svolto in tutti questi anni. Voglio poi ricordare chi mi ha preceduto, Maurizio Ferrero e Marco Ferrero primo cittadino per tre mandati con il quale ho condiviso la scorsa legislatura in qualità di vice sindaco”.

Così il neo sindaco di Sale della Langhe, Andrea Mozzone è intervenuto nel corso del primo consiglio comunale che si è svolto ieri, giovedì 20 giugno, in municipio, al quale ha partecipato tra il pubblico anche il sindaco di Perlo, Lorenzo Benzo.

Dopo la convalida degli eletti il sindaco ha prestato giuramento e il consiglio ha eletto la commissione elettorale che risulta così composta: Paola Maria Marocco, Piergiuseppe Ferro, Laura Carretto (membri effettivi); Alessandro Gazzano, Roberto Rossotti, Igor Sito (supplenti).

Il sindaco ha poi svelato i componenti della sua Giunta, nominando Davide Longo, vicesindaco con deleghe ambiente-territorio, manifestazioni, turismo e politiche giovanili e Romano Rosso assessore con deleghe ai lavori pubblici, sicurezza e personale.

Lavoreranno in sinergia con il sindaco i consiglieri che si occuperanno dei diversi settori con incarichi specifici:

Giorgio Garassino con incarico di gestire i rapporti con le Frazioni e le borgate del Comune; Pier Giuseppe Ferro gestirà i rapporti con la borgata Arbi; Daniela Zoppi (istruzione); Roberto Rossotti (Protezione Civile); Laura Carretto (bilancio e programmazione); Paola Maria Marocco (servizi alla cultura); Igor Sito (servizi per lo sport); Alessandro Gazzano nominato capogruppo (rapporti con le associazioni);

“L'obiettivo è che tutti lavorino in sinergia per il paese - ha detto il sindaco - per questo oltre alle deleghe agli assessori abbiamo incaricato i consiglieri di operare su settori specifici".



Il consiglio ha poi approvato programma di mandato. Al termine della seduta l'ex primo cittadino Marco Ferrero ha commentato: "Sono molto contento che questa amministrazione abbia scelto e mantenuto il simbolo della vecchia lista. Ringrazio la popolazione per la bella collaborazione avuta in questi anni, in cui abbiamo lavorato in particolare con attenzione alla scuola e alla polisportiva. Un augurio di buon lavoro al nuovo sindaco e a tutta l'amministrazione".