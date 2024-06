A causa di un incidente stradale, è momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 28 “Del Colle di Nava” , al km 130,800 a Chiusanico (Imperia).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.