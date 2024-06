A Racconigi l'incontro "Vivamus, mea Lesbia, atque amemus" sul tema della rappresentazione dell’amore nell'arte

Sabato 29 giugno, alle ore 16.30, nella Pinacoteca civica Levis Sismonda di Racconigi si svolgerà il terzo appuntamento collaterale alla Mostra Personale “L'incantamento della forma”, dell'artista Sergio Ùnia.

L’incontro, intitolato "Vivamus, mea Lesbia, atque amemus", sarà condotto da Benedetta Lauro ed offrirà un approfondimento sul tema della rappresentazione dell’amore nell'arte, partendo dai raffronti con i grandi maestri del passato consacrati dalla Storia dell’Arte all’analisi dell’opera artistica del Maestro Sergio Ùnia.

Uno strumento in più, quello di una giovane studiosa laureata in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici - indirizzo moderno presso l’Università Ca’ Foscari, per allargare la visione sull’opera pittorica, grafica e scultorea di Sergio Ùnia.