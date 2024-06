A Paesana installate nei giardinetti le nuove giostre per bambini

Sono stati appena completati gli interventi realizzati dall'Unione Montana dei Comuni del Monviso nei giardinetti di Paesana, con l'installazione di nuove attrezzature ludiche e la rimozione del materiale deteriorato.

Nell'area giochi di via Erasca accanto alla Confraternita, si è provveduto alla sostituzione della vecchia giostra girevole con l’installazione di una nuova che può ospitare fino ad otto bambini, la sostituzione della sagoma a dondolo e la riparazione dello scivolo con una nuova pedana per l’arrampicata. L’area delle altalene è inoltre stata messa in sicurezza con nuova pavimentazione antitrauma.

Nei giardinetti del lungo Po hanno fatto il loro ingresso un nuovissimo castello con scivolo semplice ed elicoidale e una teleferica metallica della lunghezza di 30 metri.

L’intervento è finanziato dal progetto Alcotra Vélo-Pluf! La famiglia in bicicletta di cui l’Unione Montana dei Comuni del Monviso è partner insieme ad altri 9 soggetti pubblici italo francesi con capofila il Comune di Saluzzo.

Il progetto Vélo Pluf intende favorire il rafforzamento dell’offerta cicloturistica per le famiglie e potenziare i servizi di animazione e di intrattenimento rivolti ai più piccoli, con allestimenti dedicati come quello appena realizzato nel Comune di Paesana.

Le attrezzature ludiche, sono abbellite dalle immagini di Pluf il simpatico sarvanot mascotte dell’omonimo progetto turistico transfrontaliero, che accompagna idealmente grandi e piccini in un viaggio alla scoperta delle varie attività outdoor praticabili in sicurezza nelle valli italo francesi circostanti il Monviso.

L’intervento è stato affidato dall’Unione Monviso alla ditta Nober srl di Cuneo – specializzata in questo ambito – per un importo di 34.870 euro, Iva compresa, interamente finanziato dal progetto Alcotra.