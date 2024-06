Dopo oltre trecento anni si scioglie la Confraternita di San Giovanni di Garessio

***Riceviamo e pubblichiamo***

I componenti della ex Confraternita di San Giovanni di Garessio Borgo, ritengono doveroso comunicare che, dopo una attività pluridecennale svolta per l’Oratorio di San Giovanni e per la comunità ad esso legata, attività sempre condivisa con la preziosa guida del compianto Don Aldo Mattei, si sono trovati in questi ultimi mesi di fronte ad una mancanza di comunicazione, considerazione e interesse da parte della curia circa le richieste effettuate riguardanti i recenti allestimenti avvenuti nell’Oratorio stesso.

In tale situazione la Confraternita è stata di fatto sfiduciata nel proprio operato, e pertanto, per tali motivazioni ed unicamente per esse, ha dovuto procedere al proprio scioglimento irrevocabile. Si augura quindi buon lavoro al parroco e a tutti i volontari che vorranno d’ora in poi farsi carico del San Giovanni nel rispetto del luogo di culto che è stato ed è nel cuore di Tutti i garessini.

Gli ex componenti della Confraternita di San Giovanni e della Misericordia – Garessio Borgo Maggiore