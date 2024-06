“I Carbonai di Serra San Bruno” in mostra a Bra

Dal 6 al 28 luglio 2024 Palazzo Mathis ospita l’esposizione fotografica “I carbonai di Serra San Bruno” di Maria Mesiano. Insegnante di origine capistranese, la Mesiano vive a Cherasco da più di vent’anni e lavora a Bra come maestra presso la scuola primaria Edoardo Mosca. La fotografia è la sua grande passione.

L’artista è solita raccontare i particolari della sua terra di origine, cui è rimasta molto legata, attraverso le fotografie, che ha esposto in diverse mostre in Piemonte. Nell’agosto 2023, si è recata a Serra San Bruno per documentare il lavoro dei carbonai. Il carbonaio è uno dei mestieri più antichi al mondo. Maria ha seguito tutte le fasi della lavorazione del carbone raccogliendo nel suo reportage ogni dettaglio in modo minuzioso: dallo “scarazzu” (la catasta di legna) alla bruciatura del legno di leccio. Il carbone ottenuto viene oggi utilizzato principalmente per il barbecue, ma in passato veniva utilizzato anche come carbonella per il riscaldamento delle case nel Sud Italia.

“Durante il mio reportage”, spiega l’artista, “ho incontrato persone felici e aperte al dialogo e ho cercato di trasmettere questa esperienza attraverso le immagini in bianco e nero, che richiamano tempi remoti e suscitano sentimenti contrastanti”.

L’esposizione sarà inaugurata sabato 6 luglio alle 17. Alla cerimonia interverrà la dott. Giulia Teresa Scordo, presidentessa dell’associazione Terre Bruniane, che si occupa di promozione del turismo ecologico nella provincia di Vibo Valentia, Mario Novarino, ricercatore storico e responsabile dell’associazione Bel Monteu, e la docente e scrittrice Ivana Gianmoena.

La mostra sarà visitabile ad ingresso gratuito fino a domenica 28 luglio. Orari: da lunedì a venerdì 9-12,30, il lunedì, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17,30; sabato e domenica 10-12.30 e 15-18. Maggiori informazioni presso l’Ufficio Cultura e Manifestazioni (0172.430185 – cultura@comune.bra.cn.it).

L’esposizione è patrocinata dal Comune di Bra, dal GFA Gruppo Fotografico Albese, è riconosciuta dalla FIAF ed è sponsorizzata da IG Calabria ed IG Vibo Valentia.