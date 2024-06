Giovedì 4 luglio il dramma passionale "Nozze di Sangue" a Villa Belvedere

Sulla collina di Saluzzo, alle ore 21, la rassegna "BelVedere in scena" presenta un capolavoro del teatro spagnolo scritto da Federico Garcia Lorca: la storia di un amore tormentato nell'Andalusia degli anni '30.

La rassegna "BelVedere in scena" porta sul palco di Villa Belvedere Radicati un grande classico del teatro spagnolo: "Nozze di sangue" di Federico Garcia Lorca, giovedì 4 luglio, alle 21.

Nel giardino della Villa, sulla collina di Saluzzo (in via San Bernardino 17), reciteranno otto allievi del corso avanzato di Teatro di Palcoscenico - Performing Arts Center con la regia di Francesca Elena Monte.

Ad impreziosire lo spettacolo i costumi di scena a cura del noto stilista cuneese Osvaldo Montalbano.

Il dramma scritto dall’autore spagnolo Garcia Lorca è ambientato nell'Andalusia degli anni '30 e racconta la vicenda di un delitto d'onore.

Con il suo linguaggio poetico, immaginifico e pieno di suggestioni, l'autore racconta un mondo rurale in cui il ritmo della vita è scandito da tradizioni orgogliosamente popolari, pregne di misticismo e magia, leggende e superstizioni, ma allo stesso tempo profondamente passionale.

Centrali le figure femminili, depositarie dei segreti della vita, dannate dal dono dell'intuito, schiacciate dal machismo, costrette a caricarsi sulle spalle tutto il peso del mondo e delle sue tragedie.

Evidente anche il ruolo del destino che si dipana con la sua ineluttabilità scena dopo scena verso l'epilogo come se i personaggi non si muovessero per propria volontà, ma trascinati da una forza oscura.

Ingresso: intero 10 euro, ridotto 8 euro (per gli associati ad Arte Terra e Cielo), 5 euro per i minori di 18 anni.

Per informazioni e prenotazioni: associazione.arteterracielo@gmail.com

info@villabelvedereradicati.it - Tel: 351-5718472.

Link per la prenotazione: https://forms.gle/FSBUV63aECg4T1z67