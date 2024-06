In arrivo la VII rassegna Cine&Musica all’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira

L’Alta Valle Maira si prepara ad accogliere la VII rassegna Cine&Musica all’Ecomuseo, con i suoi tanti imperdibili appuntamenti ad ingresso libero e gratuito.

Protagoniste sabato 6 luglio, alle ore 15, in borgata Camoglieres di Macra saranno “Le Tre Sorelle”. Una grande festa per grandi e piccini, con canti e musiche tradizionali del sud Italia.

“Si tratta del nostro concerto classico per eccellenza - raccontano le cantanti e musiciste - Il repertorio che presenteremo spazia da canti a cappella dedicati al puro ascolto a brani per il ballo, ripercorrendo le regioni del sud Italia in un vero e proprio viaggio sonoro: dai valzer e canti devozionali siciliani al canto sul tamburo di area Vesuviana, dalle tarantelle Lucane, Crotonesi e della Locride soffermandoci in Puglia con i canti di lavoro e gli stornelli. Ed ancora la pizzica salentina e della bassa Murgia, fino ad approdare in Sardegna, con i suoi canti devozionali e per il ballo. Accompagneremo le nostre voci con gli strumenti della tradizione, rendendo ogni concerto un’esperienza unica.”



“Le Tre Sorelle” sono Valeria Quarta (voce, tamburi a cornice, percussioni minori), Giulia Provenzano (voce, chitarra classica e battente, tamburi a cornice, fischietto) e Alessia Cravero (voce, fisarmonica, organetto, chitarra classica e battente, lira calabrese, violino).

In caso di maltempo il concerto si terrà nella chiesa parrocchiale di Macra, in borgata Villar.

Per informazioni contattare l’associazione Escarton APS (Tel. 346 6295202).