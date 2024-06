XVIII edizione Suoni dalle Colline, ecco il programma

Giunge alla sua XVIII edizione Suoni dalle Colline, la rassegna concertistica estiva del Parco Culturale, con la direzione artistica di Alba Music Festival. Portando negli emozionanti territori di Langhe e Roero un percorso culturale che affonda le radici nel grande repertorio della musica classica e nelle sue svariate sfumature, Suoni dalle Colline ha conquistato il palcoscenico estivo ed è stata ispiratrice di tante analoghe iniziative volte alla valorizzazione di questo magico angolo di Piemonte.

La programmazione si estende per un mese intero con oltre 20 concerti itineranti, richiamando con i suoi contenuti un uditorio composito, ma sempre qualificato ed esigente: da una parte il pubblico locale, attento, affezionato e desideroso di occasioni di cultura e socialità; dall'altra l'élite del turismo culturale, nazionale e internazionale, che vuole completare con la musica dal vivo l'inebriante esperienza dell’arte, dei panorami e dei tesori dell'enogastronomia.

Suoni dalle Colline in questi diciotto anni di attività ha attraversato i borghi e le colline, trasformandoli in palcoscenici a volte inconsueti, ha coinvolto i territori, i Comuni e le straordinarie attività produttive legate al vino, in una ricca e gioiosa avventura musicale estiva.

La programmazione e i luoghi

Il programma artistico include come sempre gruppi cameristici italiani e internazionali, trii, quartetti, orchestre, solisti, con programmi accattivanti che spaziano tra secoli e repertori, adattandosi a luoghi a volte informali e ai diversi contesti che si incontrano nella splendida cornice dei paesaggi UNESCO.

Gli artisti

Gli artisti che accompagneranno la XVIII edizione di Suoni dalle Colline offriranno una visione caleidoscopica della produzione artistica nazionale ed internazionale nelle sue più intriganti declinazioni e sapranno emozionare ogni tipo di pubblico, dagli appassionati locali agli ospiti internazionali, dagli esperti di musica agli ascoltatori casuali.

Oltre al direttore artistico della manifestazione Giuseppe Nova, che si esibirà in alcuni concerti, saranno presenti artisti di fama internazionale. La rassegna sarà inaugurata dalla pianista Cristiana Pegoraro, che si è esibita in tutto il mondo e ha ricevuto più di quaranta riconoscimenti internazionali, per passare alla suggestiva Misa tango di Buens Aires di  Martín Palmeri con il bandoneon di Ezio Borghese; sarà quindi la volta dell’ensemble di chitarre Guitalian Quartet in un travolgente concerto tra Sollima e temi latino-americani, poi il duo Schiavo Marchegiani in un itinerario tra Rossini e i suoi contemporanei e ancora l’Orchestra Alba Filarmonica, compagine del territorio che presenta, sotto la direzione di Nicola Davico, le più belle pagine del Lago dei cigni e altre opere sinfoniche. Si continua un grande virtuoso del pianoforte, Roberto Cappello, con una carriera contrassegnata da successi e riconoscimenti prestigiosi, quali la vittoria al Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio Busoni” e l’incisione di opere significative, che hanno consolidato la sua reputazione nel panorama musicale, per proseguire con la sorprendente voce di Gian Luca Pasolini in un programma dedicato alla grande opera italiana, e passare ai Cameristi Cromatici con l’oboe di Franco Tangari dall’Orchestra Nazionale della RAI e quindi all’eclettico Maurizio Mastrini in compagnia di un ensemble d’archi per presentare il suo ultimo lavoro intitolato Ghost. Incontreremo le sonorità avvincenti del quartetto di saxofoni Apeiron, il clarinetto di Antonio Puglia, tra film, opera e klezmer, il programma Voice of Korea con il compositore e pianista Lim Dong Chang e il soprano Sung Hee Park, in un excursus di influenze tra il classico e il contemporaneo, tra occidente e oriente, passando per il celebre soprano Cinzia Forte, che ha debuttato in oltre 90 ruoli operistici, qui assieme al pianista Marco Scolastra in uno stuzzicante omaggio a Rossini e alla Contessa di Castiglione, con il concerto Camillo, Virginia e Gioachino. Segnaliamo inoltre il duo Nicora Baroffio in un recital ispirato alla danza, il Piazzolla ritrovato di The Rough Dancer and the Cyclical Night, un autentico capolavoro musicale del compositore argentino, ispirato al poema La notte ciclica di Luis Borges, i bis famosi con il duo pianistico a quattro mani formato da Roberto Metro e Elvira Foti e ancora il quartetto Note d’autore con la voce di Fabiana Rosciglione, le voci di Sang Eun Kim e Hyunjeong Lee assieme ai Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria. Non mancherà un itinerario musicale da Venezia a Buenos Aires, con i capolavori di Vivaldi e Piazzolla che si rincorrono in una nuova composizione e interpretazione degli Archimedi e infine il tradizionale concerto per la notte delle stelle che vedrà al pianoforte il virtuoso Marco Pasini… Insomma, è davvero ampio il ventaglio di atmosfere ed emozioni che accompagnerà la bella estate di Langhe e Roero.

I luoghi

Dopo l’inaugurazione al Real Castello di Verduno, venerdì 5 luglio, si continuerà con la Cantina Terre del Barolo di Castiglione Falletto, il borgo di Castagnole delle Lanze, la storica e suggestiva Cherasco, gli spettacolari Belvedere di La Morra e Verduno, Dogliani e la sua Piazza Don Delpodio, il sagrato della Chiesa di Bossolasco, la Tenuta Carretta di Piobesi d’Alba, i borghi di Treiso e Sommariva Perno, Castiglione Tinella per un omaggio alla Duchessa di Castiglione, l’Arena del Teatro Sociale di Alba, la Wine Experience di Mondodelvino a Priocca, e ancora il Mulino Marino di Cossano Belbo, il Santuario di Madonna dei boschi di Vezza d’Alba, ai piedi del Castello di Sinio, i Giardini del Belvedere di Bra, il Teatro della Pietra di Bergolo e infine il parco del Castello di Grinzane Cavour per il concerto della notte di San Lorenzo.

I saluti

Giuseppe Nova, Direttore artistico: " Diciottesima edizione per Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, la rassegna concertistica estiva del Parco Culturale negli emozionanti territori di Langhe e Roero. Un importante progetto musicale per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale attraverso la musica, che più di ogni altra arte, nella sua comunicazione al di là del linguaggio parlato, persegue questi obiettivi. Il Festival coinvolge un pubblico qualificato: quello locale, attento e affezionato, e quel del turismo culturale italiano e internazionale, inebriato dalle bellezze dell’arte, dei luoghi e della convivialità. Precursore di tante manifestazioni estive sul territorio, Suoni dalle Colline, in questi diciotto anni di attività, ha attraversato i borghi, trasformandoli in palcoscenici a volte inconsueti coinvolgendo i territori, i Comuni, le straordinarie attività legate al vino in un’intensa e gioiosa scorribanda musicale estiva. L’iscrizione a Patrimonio dell’umanità è la conferma di quanto uomini, arte e natura abbiano fatto insieme nel corso dei secoli. Da parte nostra è viva la consapevolezza che l’arte e la cultura debbano essere, sempre più, parte integrante di una matura visione di sviluppo sociale, per lasciare al futuro un esemplare segno di civiltà.

Elisabetta Grasso, Direttore Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero: "Musica, colori, paesaggi incantevoli, castelli, cultura, atmosfere romantiche, grandi vini, eccellente cucina: un incontro iconico tra musica ed enogastronomia d’autore. Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, giunto alla XVIII edizione, è uno degli eventi più attesi dell’estate. Concerti in cornici suggestive e inconsuete, tra piazze di borghi caratteristici, cantine e castelli, dove natura e paesaggi unici al mondo creano scenografie mozzafiato.

Il programma musicale, curato dalla prestigiosa direzione artistica, offre una selezione accurata di eventi, personalizzati in base ai luoghi, che permettono di vivere le emozioni delle colline e dei Paesaggi Vitivinicoli UNESCO tra le luci del tramonto.

Il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, insieme all’Associazione Commercianti Albesi e al Parco Culturale Langhe Monferrato Roero, collabora attivamente all’iniziativa, coinvolgendo le attività turistiche e commerciali locali e promuovendo l'evento in Italia e all’estero, per fare di Suoni dalle Colline un veicolo culturale e un'attrattiva turistica di alto livello.

Pacchetti turistici creati su misura per il Festival raccontano le nostre colline come luoghi di vivacità commerciale, enogastronomica e culturale, stimolando la voglia di scoprire queste terre in estate, godendo di atmosfere musicali uniche e suggestive. Buon ascolto e buona vacanza… in musica!"

Giovanna Quaglia, Presidente dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato: "Un festival “Suoni dalle Colline” che ha una storia importante e che lega con armonia: paesaggio, cultura e giovani che amano la musica. L’Associazione per il Patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato è quest’anno impegnata nei festeggiamenti del decennale dall’iscrizione del sito nella World Heritage List UNESCO. Il riconoscimento ha messo in luce alcuni importanti valori universali tra i quali l’importante armonia tra il lavoro dell’uomo e la natura nella quale quest’ultimo si è trovato ad operare. In questa meravigliosa cornice il Festival non può che esaltare la bellezza delle nostre colline. Pertanto a nome di tutta l’Associazione desidero rivolgere i migliori auguri per questa nuova edizione 2024"

CALENDARIO

Venerdì 5 luglio ore 21

Verduno, Real Castello

Al chiaro di luna

Cristiana Pegoraro pianoforte

Musiche di Rossini, Beethoven, Chopin, Pegoraro, Piazzolla

Domenica 7 luglio ore 17

Bergolo, Teatro della pietra

Misa Tango Buenos Aires

Sung Hee Park soprano

Ezio Borghese bandoneon

Giannandrea Agnoletto pianoforte

Coro Sinfonico Reine Stimme

Direttore Sonia Franzese

Musiche di Palmeri

Mercoledì 10 luglio ore 21

Castiglione Falletto, Cantina Terre del Barolo

Paesaggio latino

Guitalian Quartet Quartetto di chitarre

Guido Fichtner, Claudio Marcotulli, Stefano Palamidessi, Adriano Walter Rullo

Musiche di Rossini, Sollima, Villoldo, Bardi, Bizet, Marquez

Giovedì 11 luglio ore 21

Cossano Belbo, Mulino Marino

Rossini e l’Europa del suo tempo

Marco Schiavo, Sergio Marchegiani

Duo pianistico a quattro mani

Musiche di Bach, Brahms, Rossini, Mozart, Dvořák

Venerdì 12 luglio ore 21

Treiso, Chiesa Parrocchiale di Maria Vergine Assunta

Il lago dei cigni

Orchestra Alba Filarmonica

Direttore Nicola Davico

Musiche di Schubert, Čajkovskij

Sabato 13 luglio ore 21

La Morra, Piazza Castello

Nessun dorma, omaggio all’Opera italiana

Gian Luca Pasolini tenore

Monica Micheli arpa

Musiche di Rossini, Gluck, Bellini, Donizetti, Tosti, Mascagni, Puccini

Mercoledì 17 luglio ore 21

Piobesi d’Alba, Tenuta Carretta

Viaggio nel tempo

I Cameristi cromatici

Franco Tangari oboe

Martina Mazzon violino

Fabio Storino violoncello

Roberto Bacchini clavicembalo e pianoforte

Musiche di Vivaldi, Albinoni, Canavasso, Rota, Morricone

Giovedì 18 luglio ore 21

Sommariva Perno, piazza Montfrin

I tre soprani

Sung Hee Park, Sang Eun Kim, Hyunjeong Lee soprani

Andrea Stefenell pianoforte

Musiche di Mozart, Bellini, Rossini, Verdi, Puccini, Satie

Venerdì 19 luglio ore 21

Verduno, Belvedere

Ghost

Maurizio Mastrini pianoforte

Ghost String Trio

Desiré Bertolini violino

Francesco Enrico viola

Edoardo Sbaffi violoncello

Musiche di Mastrini

Domenica 21 luglio ore 18.30

Bossolasco, Sagrato Chiesa di San Giovanni Battista

Classico, tango e fantasie

Quartetto di saxofoni Apeiron

Dario Volante sax soprano

Roberto Guadagno sax contralto

Daniele Caporaso sax tenore

Armando Noce sax baritono

Musiche di Händel, Haydn, Mozart, Bizet, Di Bacco, Dvořák, Lago, Piazzolla, Iturralde

Mercoledì 24 luglio ore 21

Castagnole delle Lanze, Cortile del Municipio

Opera, film and blues

Antonio Puglia clarinetto

Mariano Meloni pianoforte

Musiche di Morricone, Puccini, Grgin, Gershwin, La Rocca, Kovács

Giovedì 25 luglio ore 21

Cherasco, Cortile di Palazzo Gotti di Salerano

Voice of Korea

Sung Hee Park soprano

Lim Dong Chang pianoforte e composizioni

Musiche e trascrizioni del repertorio classico di Lim Dong Chang

Venerdì 26 luglio ore 21 

Priocca, Mondodelvino

Invito alla danza

Chiara Nicora, Ferdinando Baroffio

Duo pianistico a quattro mani

Musiche di von Weber, Čajkovskij, Stravinskij, Gershwin

Domenica 28 luglio ore 21

Castiglione Tinella, Villa Fogliati

Camillo, Virginia e Gioachino

Cinzia Forte soprano

Marco Scolastra pianoforte

Dino Bosco narratore

Musiche di Rossini

Martedì 30 luglio ore 21

Dogliani, Piazza Don Delpodio

Roberto Cappello pianoforte

Musiche di Gershwin, Albeniz

Mercoledì 31 luglio ore 21 

Alba, Arena Guido Sacerdote del Teatro Sociale

Piazzolla ritrovato: The Rough Dancer and the Cyclical Night

Cuartet

Roberto Porroni chitarra

Adalberto Ferrari clarinetto

Marija Drincic violoncello

Marco Ricci contrabbasso

Musiche di Piazzolla

Giovedì 1 agosto ore 21

Sinio, Piazza Marconi

I famosi

Roberto Metro, Elvira Foti

Duo pianistico a quattro mani

Musiche di Strauss, Brahms, Offenbach, Bizet, Joplin, de Abreu, Rossini, Monti

Venerdì 2 agosto ore 21

Bra, Giardini della Rocca Parco Spreitenbach

Souvenir de Voyage

Note d’Autore Quartet

Fabiana Rosciglione voce

Marco Berardi saxofono

Piero Ranucci contrabbasso

Massimo Cappello pianoforte

Musiche di Rachmaninov, Čajkovskij, Addinsel, Morricone, Lai, Kosma, Mancini, Younans, Kander

Sabato 3 agosto ore 21

Vezza d’Alba, Santuario di Madonna dei boschi

Voci dell’anima

Sang Eun Kim, Hyunjeong Lee soprani

Giuseppe Nova flauto

I Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria

Musiche di Mozart, Puccini, Verdi, Delibes, Offenbach

Domenica 4 agosto ore 17

Bergolo, Teatro della pietra

Da Venezia a Buenos Aires

Giuseppe Nova flauto

Gli Archimedi

Andrea Bertino violino

Marco Allocco violoncello

Giorgio Boffa contrabbasso

Musiche di Vivaldi, Piazzolla

Sabato 10 agosto ore 21

Grinzane Cavour, Castello

Musica per le stelle

Marco Pasini pianoforte

Musiche di Beethoven, Chopin, Rachmaninov

I concerti sono a ingresso libero nei limiti dei posti disponibili

La prenotazione dei posti è riservata agli Amici di Alba Music Festival, telefonicamente o scrivendo un’email a: simona.dellavalle@smcm.it, specificando le date di prenotazione. Informazioni su come diventare sostenitori e Amici del Festival sul sito: www.albamusicfestival.com





Informazioni

info@albamusicfestival.com

www.albamusicfestival.com

www.parcoculturalelanghe.it

Telefono +39.0173.362408 (orario 10/14)