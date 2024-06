Al via il Festival Accademie in Valle per l'estate 2024

Un incontro tra musica e cultura di montagna

Dodici concerti, cinque località e quattro vallate del Cuneese, questi i numeri della diciassettesima Edizione del Festival Accademie in Valle per l’estate 2024.

Il Festival per sedici anni ha abbinato con successo la musica di qualità alla valorizzazione della cultura di montagna. Accademie in Valle lo farà anche in questa estate 2024 per l’Edizione 17, tra conferme consolidate e alcune novità.

Sono contento della crescita del festival, spiega Angelo Vinai direttore artistico della rassegna, quest’anno in particole sono orgoglioso di poter ospitare il concerto del grandissimo Richard Galliano venerdì 9 Agosto a Certosa di Pesio. Nel corso dello spettacolo Passion Galliano verranno presentati, tra gli altri, anche alcuni brani dal nuovo album “Rhapsody in Blue”, recensito dal The Times tra i 5 migliori album del 2024.

Quest’anno siamo anche entusiasti di annunciare la partecipazione di Demonte e della Valle Stura a cui spetterà il compito di aprire il Festival venerdì 26 luglio con il Duo Carlone-Castellan. Si tratta di un concerto-spettacolo molto divertente ma allo stesso tempo raffinato, guidato da Gianluigi Carlone già leader della Banda Osiris.

Lo scopo dell’Associazione è quello di proporre concerti di alto livello artistico e culturale nelle vallate del cuneese con l’ambizione di raggiungere anche piccoli centri montani. In questi anni siamo riusciti a creare un legame forte e duraturo con il territorio e con un pubblico di residenti e turisti.

La stagione si lega dunque in modo indissolubile al territorio e alle comunità montane interessate, con il fine di creare una valorizzazione reciproca e una collaborazione duratura in aree culturalmente meno attive.

Il programma comprende 12 concerti a partire da venerdi 26 Luglio presso l’anfiteatro di piazza Nuto Revelli di Demonte con lo spettacolo “Musica x2” di Carlone -Castellan, il 27 Luglio al Teatro alla Confraternita di Limone Piemonte sarà in scena il Quintetto Bislacco che presenterà un nuovo modo di ascoltare la musica con strumenti classici, i componenti provengono dall’orchestra del Teatro alla Scala di Milano e l’orchestra della Svizzera Italiana. Ci spostiamo a Vernante presso la piazza dell’Ala dove il 28 Luglio i ParmaBrass presenteranno “ Un Sabato Italiano “ e il 31 Luglio The Booms “Oldies & Goldies”. Qualche giorno di pausa e il 2 Agosto in Piazza Cavour a Chiusa di Pesio protagoniste le vorticose note di Lidiya Koycheva & Balkan Orkestra in contemporanea il Quintetto Cabiria con “Omaggio a Morricone” spettacolo con proezioni in scena a Demonte. Il giorno dopo l’Ensemble Estemporanea con “ il tempo perfetto le 4 Stagioni “ su musiche di Vivaldi e testo di Lucia Marino sarà a Limone Piemonte.

Il 9 Agosto sarà la volta della tappa più attesa della rassegna : a Certosa di Pesio RICHARD GALLIANO Evento in collaborazione con i Missionari della Consolata di Certosa di Pesio. Le prenotazioni per il concerto apriranno martedì 2 luglio all’Ufficio Turistico Valle Pesio tel. 0171/734990 valle.pesio@gmail.com

Il 10 Agosto un doppio appuntamento con I Moderni, gruppo finalista di Xfactor, presso piazza Giustizia e Libertà di Entracque e“ il Duo Fantino -Pesce che presenterà “ un altro 900” a Limone Piemonte. Gli ultimi due appuntamenti sono all’insegna del divertimento con i Disco Club Paradiso Finalisti 2023 di Xfactor a Chiusa Pesio il 14 Agosto e i Soul Nassaus “ Play America” una miscela esplosiva di groove, energia e movimento il 17 Agosto in chiusura del Festival a Entracque.

Tutti i concerti sono gratuiti sino a esaurimento posti, per informazioni bisogna telefonare agli uffici turistici delle 5 località.