Ladri in azione in via Mellana a San Rocco Castagnaretta di Cuneo

Ladri in azione in frazione San Rocco Castagnaretta di Cuneo. È successo nella notte appena trascorsa, fra venerdì28 e sabato 29 giugno.

A segnalarcelo è una residente: “Questa notte in via Mellana 8 sono entrati ignoti e hanno preso soldi e valigie. I proprietari dovevano partire per le vacanze proprio questa mattina. Le forze dell'ordine sono già state avvisate alcune settimane fa da me perché è da un po' che ci sono strani movimenti in zona, ma non possono giustamente presidiare la zona costantemente. Posso dire che li vedo passare più sovente e li ringrazio, ma teniamo gli occhi aperti”.