Marene, primo Consiglio comunale dell’era Deninotti

Primo Consiglio comunale, giovedì 27 giugno a Marene, dopo il voto amministrativo dell’ 8 e 9 giugno.

Dopo il giuramento, il nuovo sindaco Alberto Deninotti, che subentra a Roberta Barbero, ha comunicato all’assemblea la composizione della giunta:

Vicesindaco sarà Gianluca Cravero; assessori: Fabio Donato, Anna Maria Mallone e Alessandra Testa

Commenta Deninotti: “In campagna elettorale avevamo promesso che gli incarichi sarebbero stati assegnati in base al volere popolare, ossia sulla base delle preferenze ricevute. Così è stato fatto. Siamo così riusciti a creare una squadra efficiente e preparata, rimanendo coerenti con quanto promesso. Ed sarà proprio la coerenza – aggiunge ancora il sindaco - uno dei valori chiave che dovrà accompagnarci sempre nel nostro percorso amministrativo, cercando di portare a termine, passo dopo passo, gli obiettivi che ci siamo prefissi e rispetto ai quali abbiamo assunto impegni con i cittadini-elettori marenesi”.

Rivolto ai banchi di chi ha partecipato alla competizione elettorale risultandone sconfitto ha affermato: “Salutiamo la minoranza auspicando un’opposizione costruttiva per il bene del paese. Per quanto ci riguarda – ha asserito Deninotti - saremo sempre disponibili al confronto e all’ascolto”.

Un saluto particolare ha voluto indirizzarlo a Roberta Barbero, prima cittadina uscente, che, nonostante ne avesse ancora facoltà, aveva scelto di non ricandidarsi a sindaco.

“Salutiamo e ringraziamo Roberta per il tempo che ha dedicato in questi anni a Marene, insieme a tutti gli amministratori. Infine un sentito grazie anche ai dipendenti comunali che sono l’ossatura del municipio. Li ringraziamo per quanto hanno fatto e quanto continueranno a fare con dedizione e professionalità. Oggi inizia il nostro percorso. Finita la campagna elettorale, conclusa la stagione dei discorsi, – ha promesso il sindaco - inizia ora quella del fare”.