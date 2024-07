Passaggio della campanella per il Lions Club Cherasco

Martedì sera, 25 giugno, si è tenuta presso l’agriturismo l'Angolo di Rosina, la Charter del LIONS Club Cherasco, giunto al XV anno di fondazione, unitamente al tradizionale passaggio della campana che ufficializza il passaggio di Presidenza: l’attuale in carica Roberto Icardi ha “spillato” il nuovo Presidente Elena Cavallero, per l’annata Lionistica 2024/2025.

L’evento è stato reso più prestigioso dalla presenza del Governatore del distretto 108Ia3, Oscar Bielli accompagnato dalla Sig.ra Anita e dal presidente di zona, Gruppo 2B, Raimondo Testa , dal Sindaco del comune di Cherasco Claudio Bogetti, dal vice Sindaco Umberto Ferrondi e il consigliere Mara DeGiorgis, tutti di fresca elezione e Soci del Club.

La serata, che ha visto una larga partecipazione dei Soci e di amici, si è articolata in un primo momento nella “spillatura”, cioè l’entrata ufficiale nel LIONS Club di Cherasco di 3 nuovi Soci, i coniugi Fissore titolari di un’officina in Cherasco specializzata in macchinario agricolo e contoterzisti e Arturo Cavallo, ex dirigente di banca e attualmente presidente dl casa di riposo per anziani di Cherasco.

Terminato il rito della “spillatura”, il programma è continuato con l’assegnazione dell'onorificenza “Melvin Jones Fellowship”, il più alto riconoscimento dell’associazione LIONS di tutto il mondo per coloro che si sono distinti per dedizione al servizio umanitario, non necessariamente Soci LIONS.

il Governatore Oscar Bielli ha conferito l'onorificenza al Dott. Giovanni Claudio Olivero, socio fondatore del LIONS Club di Cherasco, presidente di Banca Cooperativa di Cherasco, per la sua attenzione alle esigenze del territorio e al Sig. Giancarlo Torta, anch’egli Socio fondatore, titolare della famosa pasticceria Barbero per la sua disponibilità sempre dimostrate nei services progettati dal club stesso e a Roberto Icardi, presidente uscente per la sua disponibilità, entusiasmo e capacità di sintesi delle diverse esigenze e punti di vista dei vari Soci.

Inoltre sono state conferite le onorificenze “Melvin Jones Fellow Progressive” alla Dott.ssa Daniela Domeniconi, Socia fondatrice e una delle anime attive del club e alla Sig.ra Maria Grazia Burdisso, Socia fondatrice, per il suo continuo impegno nel club e nella fondazione LCIF.

L’onorificenza MJFP è un’ulteriore riconoscimento a coloro già insigniti del Melvin Jones Fellowship a testimonianza del continuo impegno già dimostrato.

A chiusura, si è proceduto alla cerimonia del passaggio della campana, che ufficializza l’entrata in carica per il futuro anno Lionistico del nuovo Presidente, la Dott.ssa Elena Cavallero.

Dopo il breve discorso del Presidente uscente che ha condiviso le emozioni, le soddisfazioni e le fatiche dell’anno Lionistico che va terminando, il Presidente entrante durante il suo discorso di presentazione ha evidenziato la volontà di continuità dei service, di attenzione ai bisogni della comunità e di collaborazione con , chiudendo con la presentazione della nuova squadra che vede la Dott.ssa Daniela Domeniconi primo vice presidente e tesoriere, Dott. Livio Moscone secondo Vice Presidente, Sig.ra Maria.Grazia Burdisso, segretaria, Dott. Fulvio Zorniotti, cerimoniere e Roberto Icardi past President e coordinatore LCIF.

Il Governatore Oscar Bielli chiude l'intensa serata con un breve discorso di commiato ringraziando tutti i Soci e non mancando di sottolineare l'importanza di lavorare insieme e per obiettivi a lungo respiro non solamente focalizzata sull’anno sociale in corso.