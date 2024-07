Auto tampona moto in via Bisalta a Cuneo: centauro grave in ospedale

Sarebbero purtroppo serie le condizioni del centauro alla guida della motocicletta – una Harley Davidson – che poco prima delle ore 12 di oggi, lunedì 1° luglio – è stata violentemente urtata da un Fiat Doblò all’incrocio tra via Bisalta e via Vecchia Ferrovia, in Borgo San Giuseppe a Cuneo.

L’uomo alla guida della moto è stato soccorso dai sanitari del servizio regionale 118 e trasportato all’ospedale "Santa Croce" con un codice di gravità rosso.

Non ha invece riportato conseguenze la persona alla guida del Doblò.

Secondo i primi riscontri dal luogo dell’incidente la vettura avrebbe tamponato la motocicletta. Sono in corso i rilievi del caso da parte della Polizia Locale cuneese, presente sul posto anche per la regolazione del traffico, che ha subito importanti rallentamenti.