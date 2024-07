Mondovì, presentati i risultati conclusivi del progetto “Into the groove”

Stimolare il protagonismo delle famiglie, creare una comunità locale accogliente e coesa, organizzare occasioni di incontro e di confronto tra genitori e ragazzi. Erano questi, in breve, gli ambiziosi obiettivi del progetto “Into the groove - almeno un’ora di felicità per tutti” promosso nel 2020 dal Centro di Formazione Professionale Cebano-Monregalese e sostenuto con ben 150.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nell’ambito del Bando “FamigliARE”. I risultati finali dell’intera iniziativa, rallentata dall’emergenza pandemica e sostenuta da una proficua rete di collaborazione costituita dal Comune di Mondovì, dal Comune di Ceva, dal C.S.S.M. del Monregalese, dall’Unione Montana delle Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Val Bormida, dalla Cooperativa Valdocco, dalla Cooperativa Caracol, dall’Istituto Comprensivo Mondovì 1, dall’Istituto Comprensivo Mondovì 2, dall’Istituto Comprensivo “Momigliano” di Ceva, dall’associazione “Mondoqui”, dall’associazione culturale “Geronimo Carbonò” e dalla Cooperativa “Franco Centro”, sono stati presentati ufficialmente lo scorso 28 giugno in Sala Scimè alla presenza di tutti i partner.

Nei dettagli, sono state coinvolte attivamente nelle fasi progettuali e operative ottanta famiglie del territorio, mentre sono state più di cinquecento quelle che hanno preso parte ai singoli eventi. Quaranta, poi, i laboratori organizzati tra sette diversi comuni, sei le feste di comunità e quattro le esperienze estive continuative realizzate. Durante l’intero percorso, infine, sono state attivate sette collaborazioni con altri progetti territoriali e si sono svolte più di seicentocinquanta ore di empowerment di comunità e più di quattrocento ore di help family. Risultati importanti che hanno dimostrato la valenza sociale del bando “FamigliARE” ideato dalla Fondazione CRC, rappresentata nell’occasione dalla vicepresidente Elena Merlatti, ma che hanno parimenti sottolineato la predisposizione del Comune di Mondovì ad investire su temi e progetti legati al mondo della famiglia.

«Gli esiti del progetto “Into the groove” dimostrano la sensibilità del nostro territorio rispetto a determinate tematiche sociali e la contemporanea capacità del tessuto istituzionale e associativo del Monregalese-Cebano di fare sinergia» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alle Politiche sociali, Francesca Botto. «Proprio dall’esperienza di “Into the groove” nasce il percorso intrapreso per l’ottenimento della certificazione di Comune Amico della Famiglia, con un tavolo di lavoro che oggi comprende l’asilo nido comunale, la cooperativa sociale “Persona e società”, il C.S.S.M. del Monregalese, il CFP Cebano-Monregalese, l’ASL Cuneo 1 (Struttura Semplice Dipartimentale - Consultorio Familiare), l’Istituto Comprensivo Mondovì 1, l’Istituto Comprensivo Mondovì 2, l’Ufficio Famiglia della Diocesi di Mondovì, l’associazione “Genitori Mondovì”, la cooperativa Caracol, l’associazione “L’Albero del Macramé” e il Servizio Accoglienza e Integrazione. Una squadra coesa per un percorso di crescita collettiva che proprio grazie a “Into the groove” appare più semplice e lineare. Grazie, dunque, a tutti i partner, ai progettisti, agli uffici comunali e, ovviamente, alla Fondazione CRC, per aver contribuito a creare un terreno particolarmente fertile per la nascita e lo sviluppo di politiche a favore delle famiglie».