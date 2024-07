"Musicoterapia in Hospice”, un supporto importante nel Fine Vita: a Bra un incontro di Restituzione

Martedì 9 luglio prossimo, alle ore 17 presso l'Ospedale Santo Spirito di Bra, la Cooperativa Sociale Isoinsieme terrà un incontro di restituzione dedicato ai donatori che la sostengono, permettendole di svolgere attività di Musicoterapia presso l'ASL CN2, sia nell'Hospice, sia nella Neuropsichiatria Infantile.

Da ottobre 2023, il progetto “Musicoterapia in Hospice” ha accompagnato nel fine vita i degenti e supportato le loro famiglie, offrendo un intervento terapeutico in cui la musica, in tutti i suoi elementi (suono, ritmo, armonia, melodia, silenzio) e viene utilizzata come strumento all’interno di un processo volto a rispondere ai bisogni fisici, emotivi, cognitivi e sociali.

Grazie all'impegno delle musicoterapeute, Cinzia Manfredi ed Eleonora Porro, si sono potute realizzare 242 sedute per 52 pazienti adulti.

In Neuropsichiatria Infantile, da novembre 2022, Isoinsieme ha seguito 12 bambini con cicli di incontri individuali. L’obiettivo è, in un contesto non verbale e creativo, favorire l’espressione di sé in una relazione protetta, facilitando l’integrazione personale e sociale. Sono stati dedicati due incontri ai genitori per condividere e sperimentare con loro modalità comunicative dei loro piccoli.

Il progetto è stato possibile grazie al contributo della Fondazione CRC e alla generosità di aziende, associazioni e sostenitori privati, tra cui Sebaste di Gallo d’Alba, RPS di Alba, Giolito Formaggi di Bra, Mulino Sobrino di La Morra, Eredi di Paschetta Attilio di Roreto di Cherasco, ONEFIRST di La Morra, la Confraternita della Capra di Guarene, l’Associazione per le Cure Palliative “Ho Cura” di Alba, l’Associazione LILT di Cuneo. Importante è stata la collaborazione con Roero Cultural Events e I’m Exchange che nel mese di giugno ci hanno permesso di presentare i nostri progetti e raccogliere fondi durante il festival TEMPO.

L'incontro di martedì prossimo sarà un’occasione per condividere i risultati ottenuti e discutere le potenzialità e l’impatto positivo della musicoterapia sui pazienti.

Per informazioni è possibile contattare Cooperativa Sociale Isoinsieme con mail: direzione@isoinsieme.it Oppure telefono: 338.10540465