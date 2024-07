Mondovì, lavori sul Ponte della Madonnina: da domani circolazione su una sola corsia

Facendo seguito alle apposite segnalazioni e alla luce delle prime verifiche effettuate in loco, si segnala che Italgas (gestore della rete di distribuzione del gas naturale nella nostra città) ha evidenziato la necessità di effettuare specifici scavi d’indagine a partire dalla giornata di domani, mercoledì 3 luglio, sulla tubazione posta all’estremità del ponte della Madonnina all’angolo con via Perotti.

Da mercoledì 3 luglio fino al termine dei lavori, dunque, la circolazione sarà ridotta ad una sola corsia con direzione obbligatoria da corso Statuto verso via Perotti. Alla luce dell’inaugurazione della ventinovesima edizione dei “Doi Pass” prevista proprio per la giornata di mercoledì 3 luglio (con la chiusura di corso Statuto), potranno quindi registrarsi temporanei rallentamenti alla viabilità. Durante la manifestazione, infine, per raggiungere Piazza è consigliato il transito da Carassone tramite la strada comunale Carassone-Piazza.