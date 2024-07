Fred Buscaglione rivive a Scarnafigi in un viaggio musicale tra jazz e swing

Un concerto in omaggio a Fred Buscaglione, l'artista che ha saputo fondere la musica italiana con le influenze d'oltreoceano, catturando lo spirito del jazz che si diffondeva in Europa durante gli "anni d'oro della radio", è in programma a Scarnafigi in piazza Parrocchia, sabato 6 luglio alle 21.

La 45ma stagione di Antidogma Musica presenta “A Qualcuno Piace… Fred!" con l’inconfondibile voce di Maurizio Pellegrini che accompagnato dalla The Chamber Swing Orchestra condurrà il pubblico in un viaggio attraverso la musica e le canzoni di Fred Buscaglione e del suo gruppo "Gli Asternovas".

Da Torino negli anni '30 alle lunghe tournée all’estero, fino all’improvviso successo nazionale, la vita di Fred è stata un susseguirsi di difficoltà economiche, amicizie eterne, amori difficili e grandi soddisfazioni.

Nato nel capoluogo piemontese nel 1921, Fred Buscaglione, all’anagrafe Ferdinando, è stato oltre che un cantante anche un attore, prematuramente scomparso a soli 38 anni in un incidente stradale a Roma avvenuto nel pieno della sua carriera.

Lo spettacolo narra la storia del giovane cantante italiano, destinato a diventare una leggenda della musica, che in una fredda mattina di febbraio del 1960 dopo l’incidente mortale sulla sua auto sportiva americana, la famosa Thunderbird rosa, usciva per sempre di scena.

A lui, alla sua musica, e al suo mito è dedicato questo spettacolo musicale frizzante e divertente, giunto ormai alla sua sesta stagione consecutiva di repliche.

Il repertorio della serata include alcuni dei brani più celebri di Buscaglione come "Che notte!", "Teresa non sparare", "Il dritto di Chicago", "Che bambola!", e molti altri.

Questi titoli hanno fatto di Buscaglione un grande precursore del suo tempo, e continuano a vivere nelle menti e nei cuori dei grandi appassionati di musica.

"A Qualcuno Piace… Fred!" non è solo uno spettacolo con musica dal vivo, ma anche un’occasione per conoscere e ricordare il grande Buscaglione.

Il pubblico potrà riscoprire l’artista “al fondo di un bicchiere, nel cielo dei bars”, proprio come recitano le parole della sua canzone scritta nel 1959 e riportata al successo da Mina nel 2020.

Il concerto è in collaborazione con la Pro Loco di Scarnafigi e realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo

Biglietto d’ingresso 2 euro.