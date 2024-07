Domani i funerali di Fabrizio Arlotto: il commosso ringraziamento dell'Amministrazione di Cervasca

Dall'Amministrazione Comunale di Cervasca riceviamo e pubblichiamo:

Domani si svolgerà il funerale di Fabrizio Arlotto che tanti ricordano con affetto. Lui ci ha lasciato prematuramente all'età di 55 anni, la sua scomparsa ha creato un vuoto immenso nei cuori di tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano.

Fabrizio da anni era il proprietario del tabacchino a San Defendente di Cervasca, un luogo che era diventato più di un semplice negozio per molti di noi. Era un punto di riferimento, un posto dove trovare non solo ciò di cui avevamo bisogno, ma anche un sorriso, una parola gentile e un momento di convivialità. Lui sapeva accogliere i clienti con gentilezza e disponibilità.

Non dimenticheremo mai il suo entusiasmo contagioso, la sua capacità di vedere il lato positivo in ogni situazione e il suo spirito libero.

Fabrizio continuerà a vivere nei ricordi e nei cuori della sua famiglia e di chi l'ha conosciuto.

Come Amministrazione comunale lo ringraziamo in modo particolare per il servizio che per anni ha fornito al territorio, non solo vendendo i giornali per fornire informazioni oltre a tanti prodotti, ma anche per la collaborazione per ordinare i libri di scuola o prendere le adesioni per le cene.

Grazie per aver fatto parte della commissione commercianti con idee e suggerimenti per migliorare il servizio ed essere un tramite con i cittadini.

L' Amministrazione comunale di Cervasca