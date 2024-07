A Saluzzo “Il romanzo della Bibbia” narrato a due voci da Aldo Cazzullo e Moni Ovadia

Per Borgate dal Vivo che fa tappa anche quest’anno a Saluzzo, in collaborazione con Occit’amo Festival, mercoledì 10 luglio alle 21.30 al Quartiere ( ex Caserma Musso in Piazza Montebello) è in scena la storia narrata a due voci “Il Romanzo della Bibbia” di e con Aldo Cazzullo & Moni Ovadia, nuovo progetto (ha debuttato il 6 giugno scorso) che unisce il giornalista e l’attore bulgaro, attivista di diritti civili e sociali.

Una storia - o meglio, una serie di storie, le più note e condivise dal genere umano, perché anche tra le più antiche, narrate nella Bibbia.

A Cazzullo è affidata la narrazione con il linguaggio dell’attualità, Ovadia lo accompagna in una dimensione di poesia con letture, interventi e canti, mentre le musiche, che spaziano dal sacro al contemporaneo, sono a cura di Giovanna Famulari e del suo violoncello.

Il racconto affascinante, dal ritmo sorprendente, toccherà alcuni degli episodi e dei personaggi più noti dell’AnticoTestamento che escono dalla storia per entrare nel mito e nella religione: dalla Creazione a Sodoma e Gomorra, da Adamo ed Eva all’Arca di Noè, da Abramo fino alla profezia di Isaia che preannuncia e lascia intravedere l’arrivo del Messia.

Sullo sfondo le spettacolari testimonianze che queste storie, non sempre conosciute e da scoprire, che hanno lasciato nelle arti visive, vere fonti di ispirazione nei secoli dei più grandi artisti.

Biglietto unico 20 euro + d.p. Prevendite disponibili su Vivaticket.e biglietti disponibili in cassa a partire a partire dalle 20,30.