Acda, le prossime letture e sostituzione misuratori

Acda Spa comunica che effettuerà il servizio di lettura dei misuratori per i consumi di acqua potabile nei Comuni di Acceglio, Bernezzo, Boves, Caraglio, Cartignano, Ceva, Dronero, Gambasca, Montemale, Roccabruna, Sanfre’ e Sanfront nel periodo dal'8 al 13 luglio per il tramite di personale proprio e della società cooperativa Il Laboratorio di Dronero, che esegue le letture per conto di Acda, ed è dotato di tesserino di riconoscimento.

Nello stesso periodo – dall'8 al 12 luglio – Acda Spa provvederà alla sostituzione dei misuratori nel Comune di Sanfront attraverso personale della società Sologas Srl, dotato di tesserino di riconoscimento.