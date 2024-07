Premio Giornalistico del Roero: la giuria ha scelto i vincitori della 36^ edizione

Sarà Montaldo Roero, nello spazio della chiesetta che si affaccia sul 'Ponte dei Sapori', la sede prescelta per la consegna del 36° 'Premio giornalistico del Roero'. La cerimonia si terrà il prossimo 19 luglio, alle ore 18.

Il riconoscimento ha l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue eccellenze, dare risalto ad articoli e servizi apparsi su riviste e televisioni internazionali, nazionali e locali.

L’organizzazione è a cura dell’Associazione Premio Giornalistico del Roero, presieduta da Giovanni Negro, conosciutissimo viticoltore di Monteu Roero e coinvolge di volta in volta comuni, Pro Loco, associazioni locali e sponsor. Per l’edizione 2024 ha preso in considerazione articoli e servizi pubblicati tra il primo giugno 2023 e il 31 maggio 2024 valutati da una giuria, di cui il presidente è Gian Mario Ricciardi, giornalista RAI e grande esperto del territorio roerino.

Si legge dal sito https://www.premiogiornalisticodelroero.com/:

“Sono arrivati oltre 250 articoli tutti molto belli sulle colline della sinistra Tanaro che, insieme a Langa e Monferrato, costituiscono l’offerta 2024. Nei pezzi c’è di tutto: dai prodotti caratteristici alle eccellenze di una terra straordinaria; c’è l’ambiente con le Rocche, le vigne, il bosco, i rapidi pendii e le punte delle colline di cui scriveva Cesare Pavese viaggiando in treno da Santa Vittoria verso Torino. Il premio fisserà anche l’onda di oggi: la Langa leader, il Roero ed il Monferrato in decollo. Una grande idea dell’associazione e del Consorzio di tutela, main sponsor insieme a Gai, Banca d’Alba, Brezzo, Crudo di Cuneo, Salsiccia di Bra, Tinche di Ceresole e alle fondazioni CRT e CRC”.

Al termine della premiazione, alle 19.30, ci sarà l’aper-Arneis, aperitivo che rende omaggio a uno dei vini che hanno fatto grandi le colline del Roero, accompagnato da prodotti locali.

Il Premio ha assegnato finora riconoscimenti a oltre 200 giornalisti.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare la pagina Facebook dell’Associazione Premio Giornalistico del Roero https://www.facebook.com/premiodelroero